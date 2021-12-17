Вероятность госпитализации при штамме коронавируса "Омикрон" в 11 раз ниже, чем при "Дельте" – минздрав ЮАР

За две недели госпитализация понадобилась лишь 1,7% жителям страны, которые заболели коронавирусом. Во время предыдущей волны, когда доминировал штамм коронавируса "Дельта", за две недели были госпитализированы 19% заболевших.

При этом распространяется "Омикрон" быстрее "Дельты" – во вторую неделю текущей волны в стране каждый день заражались более 20 тыс. человек, при штамме "Дельта" на таком же этапе заболели 4,4 тыс. жителей ЮАР.

Власти страны утверждают, что на фоне резкого роста заболеваемости отмечается "очень незначительное" увеличение количества летальных случаев.