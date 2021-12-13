Джонсон сообщил о первом в мире летальном случае от штамма коронавируса "Омикрон"

Выступая в пункте вакцинации неподалеку от Паддингтона (западная часть Лондона) Джонсон сообщил, что в Великобритании подтверждена по крайней мере одна смерть пациента, заразившегося этим штаммом коронавируса.

Он призвал соотечественников ревакцинироваться от коронавируса, учитывая скорость распространения нового штамма SARS-CoV-2.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса пандемией.

В ЮАР 22 ноября 2021 года обнаружили новый вариант коронавируса B.1.1.529, имеющий большое количество мутаций, которые вызывают беспокойство. ВОЗ присвоила ему название "Омикрон".

В ВОЗ отмечают, что предварительные данные свидетельствуют о повышенном риске повторного заражения этим вариантом по сравнению с другими.

В Украине пока не обнаружили такой мутации. В связи с распространением штамма Министерство иностранных дел 29 ноября рекомендовало украинцам отказаться от поездок в семь стран, а Кабинет Министров запретил с 3 декабря въезд граждан из восьми стран.

По состоянию на 9 декабря случаи заражения людей этим вариантом были выявлены в 63 странах.

12 декабря власти Великобритании из-за распространения штамма "Омикрон" повысили степень угрозы, исходящей от коронавируса, с третьего уровня до четвертого из пяти возможных.