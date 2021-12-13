Британия повысила уровень угрозы от коронавируса из-за "Омикрона"

В ведомстве отметили, что "Омикрон" распространяется намного быстрее, чем "Дельта", и что защита вакцины от симптоматических заболеваний, вызванных "Омикроном", снижена.

Данные о тяжести течения болезни после заражения "Омикроном" станут более ясными в ближайшие недели. Но уже есть случаи госпитализации больных со штаммом "Омикрон", и их количество, как ожидается, будет расти.

Поэтому власти приняли решение повысить уровень опасности коронавируса до четвертого. Также в правительстве призвали получить бустерную дозу вакцины от коронавируса и применять меры предосторожности: проветривать помещения, носить маски, регулярно проходить тесты и изолироваться при появлении симптомов болезни.