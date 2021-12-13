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Британия повысила уровень угрозы от коронавируса из-за "Омикрона"

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"Омикрон" обнаружили в 63 странах мира
"Омикрон" обнаружили в 63 странах мира
Фото: EPA

Власти Великобритании 12 декабря повысили степень угрозы, исходящей от коронавируса, с третьего уровня до четвертого из пяти возможных из-за распространения штамма "Омикрон". Об этом сообщила пресс-служба британского правительства.

В ведомстве отметили, что "Омикрон" распространяется намного быстрее, чем "Дельта", и что защита вакцины от симптоматических заболеваний, вызванных "Омикроном", снижена.

Данные о тяжести течения болезни после заражения "Омикроном" станут более ясными в ближайшие недели. Но уже есть случаи госпитализации больных со штаммом "Омикрон", и их количество, как ожидается, будет расти.

Поэтому власти приняли решение повысить уровень опасности коронавируса до четвертого. Также в правительстве призвали получить бустерную дозу вакцины от коронавируса и применять меры предосторожности: проветривать помещения, носить маски, регулярно проходить тесты и изолироваться при появлении симптомов болезни.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса пандемией.

В ЮАР 22 ноября 2021 года обнаружили новый вариант коронавируса B.1.1.529, имеющий большое количество мутаций, которые вызывают беспокойство. ВОЗ присвоила ему название "Омикрон".

В ВОЗ отмечают, что предварительные данные свидетельствуют о повышенном риске повторного заражения этим вариантом по сравнению с другими.

В Украине пока не обнаружили такой мутации. В связи с распространением штамма Министерство иностранных дел 29 ноября рекомендовало украинцам отказаться от поездок в семь стран, а Кабинет Министров запретил с 3 декабря въезд граждан из восьми стран.

По состоянию на 9 декабря случаи заражения людей этим вариантом были выявлены в 63 странах.

Теги: Великобритания, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус, Омикрон
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