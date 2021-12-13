Британия повысила уровень угрозы от коронавируса из-за "Омикрона"

В ведомстве отметили, что "Омикрон" распространяется намного быстрее, чем "Дельта", и что защита вакцины от симптоматических заболеваний, вызванных "Омикроном", снижена.
Данные о тяжести течения болезни после заражения "Омикроном" станут более ясными в ближайшие недели. Но уже есть случаи госпитализации больных со штаммом "Омикрон", и их количество, как ожидается, будет расти.
Поэтому власти приняли решение повысить уровень опасности коронавируса до четвертого. Также в правительстве призвали получить бустерную дозу вакцины от коронавируса и применять меры предосторожности: проветривать помещения, носить маски, регулярно проходить тесты и изолироваться при появлении симптомов болезни.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса пандемией.
В ЮАР 22 ноября 2021 года обнаружили новый вариант коронавируса B.1.1.529, имеющий большое количество мутаций, которые вызывают беспокойство. ВОЗ присвоила ему название "Омикрон".
В ВОЗ отмечают, что предварительные данные свидетельствуют о повышенном риске повторного заражения этим вариантом по сравнению с другими.
В Украине пока не обнаружили такой мутации. В связи с распространением штамма Министерство иностранных дел 29 ноября рекомендовало украинцам отказаться от поездок в семь стран, а Кабинет Министров запретил с 3 декабря въезд граждан из восьми стран.
По состоянию на 9 декабря случаи заражения людей этим вариантом были выявлены в 63 странах.