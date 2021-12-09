Три дозы вакцины Pfizer/BioNTech нейтрализуют штамм коронавируса "Омикрон" – заявление разработчиков

"Предварительные лабораторные исследования показывают, что три дозы вакцины Pfizer/BioNTech против COVID-19 нейтрализуют вариант "Омикрон" (B.1.1.529), в то время как две дозы демонстрируют значительно сниженные титры нейтрализации", – говорится в заявлении.
В нем отмечается, что третья доза вакцины "увеличивает титры нейтрализующих антител в 25 раз по сравнению с двумя дозами против варианта "Омикрон".
"Компании продолжают разрабатывать вариантно-специфическую вакцину для "Омикрона" и ожидают, что она будет доступна к марту", – отметили в фармкомпании.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
В ЮАР 22 ноября обнаружили новый вариант коронавируса B.1.1.529, имеющий большое количество мутаций, вызывающих беспокойство. ВОЗ присвоила ему название "Омикрон".
В ВОЗ отмечают, что предварительные данные свидетельствуют о повышенном риске повторного заражения этим вариантом по сравнению с другими.
По состоянию на 7 декабря штамм коронавируса "Омикрон" обнаружен уже в 57 странах.
В Украине пока не обнаружили такой мутации. В связи с распространением штамма Министерство иностранных дел 29 ноября рекомендовало украинцам отказаться от поездок в семь стран, а Кабинет Министров запретил с 3 декабря въезд граждан из восьми стран.
По мнению главы Минздрава Украины Виктора Ляшко, штамм "Омикрон" может стать причиной изменения пути передачи коронавируса с капельного на воздушный.