Три дозы вакцины Pfizer/BioNTech нейтрализуют штамм коронавируса "Омикрон" – заявление разработчиков

"Предварительные лабораторные исследования показывают, что три дозы вакцины Pfizer/BioNTech против COVID-19 нейтрализуют вариант "Омикрон" (B.1.1.529), в то время как две дозы демонстрируют значительно сниженные титры нейтрализации", – говорится в заявлении.

В нем отмечается, что третья доза вакцины "увеличивает титры нейтрализующих антител в 25 раз по сравнению с двумя дозами против варианта "Омикрон".

"Компании продолжают разрабатывать вариантно-специфическую вакцину для "Омикрона" и ожидают, что она будет доступна к марту", – отметили в фармкомпании.