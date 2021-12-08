Штамм "Омикрон" может изменить способ передачи коронавируса – Ляшко

Ляшко заверил, что вакцинация все еще эффективна против всех штаммов коронавируса Фото: Віктор Ляшко / Facebook

"Появляются факты, пока они неподтвержденные, о том, что происходили инфицирования через вентиляционную трубу в многоэтажных жилых домах. И это уже свидетельство того, что может измениться путь передачи [коронавируса]: отойти от капельного и перейти на воздушный, аэрозольный – и тогда циркуляция штамма может происходить в открытом пространстве", – отметил министр.

Он добавил, что в случае со штаммом "Омикрон" пока есть много неизученных моментов, но одно известно точно: вакцинация защищает. Потому нужно прививаться, не ожидая новых данных об "Омикроне" или других вариантах коронавируса.