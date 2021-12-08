Штамм "Омикрон" может изменить способ передачи коронавируса – Ляшко

"Появляются факты, пока они неподтвержденные, о том, что происходили инфицирования через вентиляционную трубу в многоэтажных жилых домах. И это уже свидетельство того, что может измениться путь передачи [коронавируса]: отойти от капельного и перейти на воздушный, аэрозольный – и тогда циркуляция штамма может происходить в открытом пространстве", – отметил министр.
Он добавил, что в случае со штаммом "Омикрон" пока есть много неизученных моментов, но одно известно точно: вакцинация защищает. Потому нужно прививаться, не ожидая новых данных об "Омикроне" или других вариантах коронавируса.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
В ЮАР 22 ноября обнаружили новый вариант коронавируса B.1.1.529, имеющий большое количество мутаций, вызывающих беспокойство. ВОЗ присвоила ему название "Омикрон".
В ВОЗ отмечают, что предварительные данные свидетельствуют о повышенном риске повторного заражения этим вариантом по сравнению с другими.
По состоянию на 7 декабря, штамм коронавируса "Омикрон" обнаружен уже в 57 странах.
В Украине пока не обнаружили такой мутации. В связи с распространением штамма Министерство иностранных дел 29 ноября рекомендовало украинцам отказаться от поездок в семь стран, а Кабинет Министров запретил с 3 декабря въезд граждан из восьми стран.