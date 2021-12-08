Штамм коронавируса "Омикрон" обнаружили в 57 странах – ВОЗ

В ЮАР от коронавируса вакцинирована только четвертая часть населения Фото: ЕРА

"По состоянию на 7 декабря 2021 года вариант "Омикрон" был подтвержден в 57 странах. Однако с учетом преобладающего распространения варианта "Дельта" во многих странах, особенно в странах Европейского региона и в США, пока рано делать какие-либо выводы о влиянии "Омикрона" на мировую эпидемиологию", – говорится в сообщении.

В ВОЗ подчеркнули, что "Омикрон" подтвердили во всех шести регионах мира.

В ЮАР, где новый вариант коронавируса подтвердили впервые, с 29 ноября по 5 декабря был зарегистрирован 62 021 новый его случай, что на 111% больше по сравнению с предыдущей неделей.

Всемирная организация здравоохранения подчеркивает, что в ЮАР полностью вакцинированы только 25,2% населения.

Также большой рост выявления штамма "Омикрон" ВОЗ зафиксировала в Эсватини (1990%); Зимбабве (1361%); Мозамбике (1207%), Намибии (681%) и Лесото (219%).

3 декабря ВОЗ сообщала, что новый штамм коронавируса обнаружили в 38 странах.