Штамм коронавируса "Омикрон" обнаружили в 57 странах – ВОЗ

"По состоянию на 7 декабря 2021 года вариант "Омикрон" был подтвержден в 57 странах. Однако с учетом преобладающего распространения варианта "Дельта" во многих странах, особенно в странах Европейского региона и в США, пока рано делать какие-либо выводы о влиянии "Омикрона" на мировую эпидемиологию", – говорится в сообщении.
В ВОЗ подчеркнули, что "Омикрон" подтвердили во всех шести регионах мира.
В ЮАР, где новый вариант коронавируса подтвердили впервые, с 29 ноября по 5 декабря был зарегистрирован 62 021 новый его случай, что на 111% больше по сравнению с предыдущей неделей.
Всемирная организация здравоохранения подчеркивает, что в ЮАР полностью вакцинированы только 25,2% населения.
Также большой рост выявления штамма "Омикрон" ВОЗ зафиксировала в Эсватини (1990%); Зимбабве (1361%); Мозамбике (1207%), Намибии (681%) и Лесото (219%).
3 декабря ВОЗ сообщала, что новый штамм коронавируса обнаружили в 38 странах.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
В ЮАР 22 ноября обнаружили новый вариант коронавируса B.1.1.529, имеющий большое количество мутаций, вызывающих беспокойство. ВОЗ присвоила ему название "Омикрон".
В ВОЗ отмечают, что предварительные данные свидетельствуют о повышенном риске повторного заражения этим вариантом по сравнению с другими.
В Украине пока не обнаружили такой мутации. В связи с распространением штамма Министерство иностранных дел 29 ноября рекомендовало украинцам отказаться от поездок в семь стран, а Кабинет Министров запретил с 3 декабря въезд граждан из восьми стран.