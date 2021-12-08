Штамм "Омикрон" заразнее дугих вариантов вируса, но менее опасен – главный инфекцонист США

По словам Фаучи, "Омирон" наверняка не более серьезен, чем "Дельта" Фото: EPA

По словам Фаучи, новый вариант заразнее, чем "Дельта", доминирующий в настоящее время в мире. Данные указывают на то, что количество повторных заболеваний выше при "Омикроне", и он, вероятно, лучше избегает иммунитета от вакцинации.

Что касается степени серьезности, "она почти наверняка не более серьезна, чем "Дельта", сказал Фаучи.

Он добавил, что "Омикрон" даже может быть менее серьезным, так как в Южной Африке, где он появился, соотношение между количеством инфекций и количеством госпитализаций меньше, чем в случае с "Дельта".

При этом, по его словам, нужно еще несколько недель исследований, чтобы окончательно убедиться насколько опасен "Омикрон".