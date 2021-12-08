Рано или поздно коронавирусный штамм "Омикрон" появится в Украине – Ляшко

Ляшко уверяет, что паниковать в случае появления "Омикрона" в Украине не нужно Фото: Віктор Ляшко / Facebook

"Рано или поздно он все равно появится – к сожалению, не удается защититься. Как показала практика, все карантинные ограничения, которые проводились в мире, не предотвратили распространение странами коронавирусной болезни. Поэтому Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию. Мы сегодня понимаем, что изолироваться не получится от мира", – подчеркнул он.

Министр сказал, что Украина вводит предупредительные ограничительные мероприятия, которые не позволят новым штаммам массово попасть на территорию страны.

"Имеем надежду, что мы продержимся некоторое время. Но если появится ["Омикрон"], то не нужно сразу паниковать", – добавил Ляшко.