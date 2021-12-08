Рано или поздно коронавирусный штамм "Омикрон" появится в Украине – Ляшко

"Рано или поздно он все равно появится – к сожалению, не удается защититься. Как показала практика, все карантинные ограничения, которые проводились в мире, не предотвратили распространение странами коронавирусной болезни. Поэтому Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию. Мы сегодня понимаем, что изолироваться не получится от мира", – подчеркнул он.
Министр сказал, что Украина вводит предупредительные ограничительные мероприятия, которые не позволят новым штаммам массово попасть на территорию страны.
"Имеем надежду, что мы продержимся некоторое время. Но если появится ["Омикрон"], то не нужно сразу паниковать", – добавил Ляшко.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
В ЮАР 22 ноября обнаружили новый вариант коронавируса B.1.1.529, имеющий большое количество мутаций, вызывающих беспокойство. ВОЗ присвоила ему название "Омикрон".
В ВОЗ отмечают, что предварительные данные свидетельствуют о повышенном риске повторного заражения этим вариантом по сравнению с другими.
По состоянию на 7 декабря штамм коронавируса "Омикрон" обнаружен уже в 57 странах.
В Украине пока не обнаружили такой мутации. В связи с распространением штамма Министерство иностранных дел 29 ноября рекомендовало украинцам отказаться от поездок в семь стран, а Кабинет Министров запретил с 3 декабря въезд граждан из восьми стран.