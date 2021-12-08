Ученый из ЮАР: "Омикрон" – решаемая проблема с уже доступными людям инструментами

"Уход "Омикрона" от нейтрализации после Pfizer неполный. Перенесенная инфекция плюс вакцинация нейтрализуют его. Это лучше, чем я ожидал от "Омикрона". Тот факт, что ему по-прежнему нужен рецептор ACE2 на наших клетках для заражения и что ускользание неполное, означает, что "Омикрон" – решаемая проблема с уже доступными людям инструментами", – написал в Twitter вирусолог из Африканского научно-исследовательского института здравоохранения Алекс Сигал.

Just be be clear on something as I'm still awake, this was better than I expected of Omicron. The fact that it still needs the ACE2 receptor and that escape is incomplete means its a tractable problem with the tools we got — Alex Sigal (@sigallab) December 7, 2021

Ученые провели исследования в Южной Африке, где были выявлены первые случаи "Омикрона". Они изучили живой штамм нового варианта коронавируса, выращенный в лаборатории, и протестировали его на образцах крови 12 вакцинированных препаратом Pfizer/BioNTech.