Штамм коронавируса "Омикрон" обнаружили в 63 странах – ВОЗ

"По состоянию на 9 декабря случаи заражения людей этим вариантом были выявлены в 63 странах во всех шести регионах ВОЗ", – говорится в сообщении.

По информации ВОЗ, "Омикрон" распространяется быстрее штамма "Дельта" в Южной Африке, где циркуляция этого варианта вируса была низкой. При этом новый штамм распространяется быстрее, чем "Дельта", в других странах, где заболеваемость ею высокая, например, в Соединенном Королевстве.

Угроза от "Омикрона" зависит, в частности, от того, как вакцины и перенесенное заболевание COVID-19 защищают от инфекции и насколько вирулентен новый штамм по сравнению с другими.

7 декабря ВОЗ сообщала, что новый штамм коронавируса обнаружили в 57 странах.