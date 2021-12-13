У президента ЮАР обнаружили COVID-19. В стране вспышка штамма "Омикрон"

"Рамафоса проходит курс лечения от легких симптомов COVID-19 после положительного результата теста на вирусную инфекцию сегодня. [...] Президент, который полностью вакцинирован, находится в самоизоляции в Кейптауне и передал все обязанности заместителю президента Дэвиду Мабузе", – говорится в сообщении.

В пресс-службе президента ЮАР рассказали, что глава государства "почувствовал себя плохо, побывав на мемориальной службе в честь скончавшегося накануне экс-президента страны Фредерика де Клерка.

"Президент пребывает в хорошем настроении, но за ним наблюдает Южноафриканская военно-медицинская служба Национальных сил обороны ЮАР", – отметили в канцелярии Рамафосы.

Там рассказали, что во время своего недавнего визита в четыре африканских государства президент и члены южноафриканской делегации проходили тестирование на COVID-19 во всех странах и 8 декабря, после возвращения из последней поездки, из Сенегала, тесты еще показывали отрицательный результат.

Рамафоса заявил, что его легкая форма заболевания является доказательством того, как важно быть вакцинированным от коронавируса. Он подчеркнул, что "вакцинация остается лучшей защитой от тяжелых заболеваний и госпитализации".