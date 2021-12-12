В мире сделали почти 8,5 млрд прививок от COVID-19

Bloomberg отмечает, что распределение вакцин в мире было неравномерным Фото: EPA

Вакцинация началась в 184 странах мира, последний суточный показатель составил 42,8 млн доз.

Лидерами по количеству введенных доз являются:

материковый Китай (2,6 млрд доз, полностью вакцинированы 80,4% населения);

Индия (1,3 млрд доз, полностью вакцинированы 36,6% населения);

страны Евросоюза (677,4 млн доз, полностью вакцинированы 69,4% населения);

США (482,7 млн доз, полностью вакцинированы 60,8% населения);

Бразилия (319,7 млн доз, полностью вакцинированы 73,1% населения).

Как пишет агентство, в общей сложности на каждые 100 человек во всем мире было введено 109 доз вакцины, но ее распределение было неравномерным и страны и регионы с самыми высокими доходами вакцинируются более чем в 10 раз быстрее, чем страны с самыми низкими доходами.