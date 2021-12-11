Евросоюз перечислил Украине €50 млн для закупки вакцин против коронавируса на 2022 год

"Эти средства помогут Министерству здравоохранения закупить вакцины от COVID-19, обеспечив значительную часть количества, предусмотренного национальным планом вакцинации Украины в 2022 году", – говорится в сообщении.

В Евросоюзе отметили, что эта поддержка является частью общей инициативы Team Europe по реагированию на вызовы пандемии COVID-19.

Как пояснили в представительстве, для предоставления этого кредита ЕИБ перепрофилировал часть средств действующего финансового соглашения. Речь идет о "Программе развития муниципальной инфраструктуры Украины" на сумму €400 млн, которая была подписана ЕИБ и Украиной еще в 2015 году.

Теперь ЕИБ выделил €50 млн в рамках этого соглашения на финансирование мер противодействия COVID-19. Соглашение о перепрофилировании кредита было ратифицировано Украиной в октябре 2021 года.

Закупать вакцины за эти средства будет компания Crown Agents, которую ранее утвердило украинское правительство.