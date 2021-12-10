Виртуальные карты для получения денег за вакцинацию за день оформили более 300 тыс. украинцев – Федоров

Министр пригласил всех пользователей на открытое бета-тестирование услуги по выплате денег за вакцинацию Фото: depositphotos.com

Для получения 1 тыс. грн за вакцинацию нужно бесплатно оформить карту "єПідтримка" в одном из банков – партнеров государственной программы. С 9 декабря первые украинские банки начали выпускать такие виртуальные карты, некоторые еще проходят процесс подключения к программе, отметил министр.

"Вчера первые банки начали выпускать виртуальные карточки для проекта "єПідтримка". На данный момент статистика – 302 310 открытых карточек всего", – написал Федоров.

Министр пригласил всех пользователей на открытое бета-тестирование услуги. Старт тестирования – с 13 декабря.