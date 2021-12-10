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ДЕНЬГИ

Ляшко рассказал, когда будут начислять 1 тыс. за вакцинацию тем, у кого нет приложения "Дія"

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Полностью вакцинированным украинцам выплатят по 1 тыс. грн
Полностью вакцинированным украинцам выплатят по 1 тыс. грн
Фото: National Bank of Ukraine (NBU) / Flickr

Механизм начисления выплат за вакцинацию от COVID-19 украинцам, которые не пользуются приложением госуслуг "Дія", будет доступен ориентировочно со второго полугодия 2022 года. Об этом сказал министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко на брифинге 10 декабря, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Программа будет реализована в несколько этапов: с 19 декабря услуга станет доступной в мобильном приложении "Дія". На втором этапе (ориентировочно III квартал 2022 года) будет предложен альтернативный механизм начисления, над которым сейчас работают в Минэкономики", – сказал Ляшко.

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (CovishieldAstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также украинцев прививают вакциной Moderna (Spikevax).

Вакцинация в Украине стартовала 24 февраля. Сейчас привиться могут все желающие в возрасте от 12 летПо состоянию на 10 декабря в Украине минимум одну дозу вакцины получили 14 млн человек, а 12,25 млн получили две дозы и завершили иммунизацию.

15 ноября президент Украины Владимир Зеленский анонсировал выплату по 1 тыс. грн за вакцинацию от COVID-19.

В Офисе президента отметили, что эти деньги не дадут наличными. Их можно будет потратить на определенный перечень услуг, что поможет поддержать бизнес в условиях пандемии.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщал, что выплату анонсированной президентом 1 тыс. грн профинансируют из фонда поддержки предпринимательства, пострадавшего от COVID-19.

Он анонсировал, что в этой программе смогут принять участие около 6 тыс. субъектов бизнеса. "3 млрд грн направляем на программу в этом году, еще 3 млрд грн – в начале следующего года с возможным расширением финансирования. Это отдельная программа из общего фонда государственного бюджета", – писал Шмыгаль.

2 декабря Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №6297 о выделении 8 млрд грн на поддержку бизнеса в "красных" зонах, эти средства могут быть использованы для выплаты по 1 тыс. грн вакцинированным от COVID-19 гражданам. Президент подписал закон 8 декабря.

Подать заявку на получение выплаты пока можно будет только в приложении "Дія". Пилотный проект запустится 13 декабря, то есть некоторые пользователи "Дії" смогут подать заявку уже с этого числа. Остальные – с 19 декабря. Для этого нужно быть гражданином Украины старше 18 лет и иметь "зеленый" сертификат в приложении "Дія" (бумажный или "желтый" сертификат не подходят). Также нужно оформить карту "єПідтримка" в одном из банков партнеров.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: вакцинация, выплаты, Минздрав, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, Виктор Ляшко, коронавирус, прививки
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