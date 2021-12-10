Ляшко рассказал, когда будут начислять 1 тыс. за вакцинацию тем, у кого нет приложения "Дія"

"Программа будет реализована в несколько этапов: с 19 декабря услуга станет доступной в мобильном приложении "Дія". На втором этапе (ориентировочно III квартал 2022 года) будет предложен альтернативный механизм начисления, над которым сейчас работают в Минэкономики", – сказал Ляшко.

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также украинцев прививают вакциной Moderna (Spikevax).

Вакцинация в Украине стартовала 24 февраля. Сейчас привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет. По состоянию на 10 декабря в Украине минимум одну дозу вакцины получили 14 млн человек, а 12,25 млн получили две дозы и завершили иммунизацию.

15 ноября президент Украины Владимир Зеленский анонсировал выплату по 1 тыс. грн за вакцинацию от COVID-19.

В Офисе президента отметили, что эти деньги не дадут наличными. Их можно будет потратить на определенный перечень услуг, что поможет поддержать бизнес в условиях пандемии.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщал, что выплату анонсированной президентом 1 тыс. грн профинансируют из фонда поддержки предпринимательства, пострадавшего от COVID-19.

Он анонсировал, что в этой программе смогут принять участие около 6 тыс. субъектов бизнеса. "3 млрд грн направляем на программу в этом году, еще 3 млрд грн – в начале следующего года с возможным расширением финансирования. Это отдельная программа из общего фонда государственного бюджета", – писал Шмыгаль.

2 декабря Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №6297 о выделении 8 млрд грн на поддержку бизнеса в "красных" зонах, эти средства могут быть использованы для выплаты по 1 тыс. грн вакцинированным от COVID-19 гражданам. Президент подписал закон 8 декабря.

Подать заявку на получение выплаты пока можно будет только в приложении "Дія". Пилотный проект запустится 13 декабря, то есть некоторые пользователи "Дії" смогут подать заявку уже с этого числа. Остальные – с 19 декабря. Для этого нужно быть гражданином Украины старше 18 лет и иметь "зеленый" сертификат в приложении "Дія" (бумажный или "желтый" сертификат не подходят). Также нужно оформить карту "єПідтримка" в одном из банков партнеров.