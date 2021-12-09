Как получить 1 тыс. грн за COVID-вакцинацию. Инструкция

Подать заявку на получение выплаты пока можно будет только в приложении "Дія". Пилотный проект запустится 13 декабря, то есть некоторые пользователи "Дії" смогут подать заявку уже с этого числа. Остальные – с 19 декабря.
Для этого нужно быть гражданином Украины старше 18 лет и иметь "зеленый" сертификат в приложении "Дія" (бумажный или "желтый" сертификат не подходят).
Также нужно оформить карту "єПідтримка" в одном из банков партнеров. Это можно сделать заранее (в приложении или в физическом отделении банка). Сейчас в программу входят банки monobank, "Альфа-банк", "УкрГазБанк", "А-банк". Каждый день этот список будет расширяться.
Виртуальную карту с 1000 грн можно добавить в Apple Pay и Google Pay, как и обычную. Также можно выпустить не виртуальную, а обычную пластиковую карту. Выпуск и обслуживание карты – бесплатны.
Затем необходимо скачать приложение "Дія" и сгенерировать в нем COVID-сертификат. 19 декабря приложение надо будет обновить и, если карта "єПідтримка" оформлена заранее, сделать следующие действия:
Если карту заранее не оформляли, то необходимо будет:
Деньги предоставляются на четыре месяца с момента получения. Если за это время они не будут израсходованы, счет закроют. Средства можно будет потратить как онлайн, так и офлайн, но только на указанные категории украинского бизнеса.
Деньги нельзя будет снять или перевести на другой счет, карту для их выплат нельзя будет пополнить.Для оплаты услуг и товаров будут использоваться MCC-коды. Код категории товаров или услуг будет проверяться по терминалу оплаты. Деньги можно будет потратить в музеях, кинотеатрах, театрах, книжных магазинах, спортзалах, на выставках, а также на авиа- и железнодорожные билеты на поездки в пределах Украины (как онлайн, так и оффлайн).
В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также украинцев прививают вакциной Moderna (Spikevax).
Вакцинация в Украине стартовала 24 февраля. Сейчас привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет. Первую дозу получили 13,9 млн человек, полностью иммунизированы 12,1 млн украинцев.
15 ноября президент Украины Владимир Зеленский анонсировал выплату по 1 тыс. грн за вакцинацию от COVID-19.
В Офисе президента отметили, что эти деньги не дадут наличными. Их можно будет потратить на определенный перечень услуг, что поможет поддержать бизнес в условиях пандемии.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщал, что выплату анонсированной президентом 1 тыс. грн. профинансируют из фонда поддержки предпринимательства, пострадавшего от COVID-19.
Он анонсировал, что в этой программе смогут принять участие около 6 тыс. субъектов бизнеса. "3 млрд грн направляем на программу в этом году, еще 3 млрд грн – в начале следующего года с возможным расширением финансирования. Это отдельная программа из общего фонда государственного бюджета", – писал Шмыгаль.
2 декабря Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №6297 о выделении 8 млрд грн на поддержку бизнеса в "красных" зонах, эти средства могут быть использованы для выплаты по 1 тыс. грн вакцинированным от COVID-19 гражданам. Президент подписал закон 8 декабря.