Как получить 1 тыс. грн за COVID-вакцинацию. Инструкция

Подать заявку на получение выплаты пока можно будет только в приложении "Дія". Пилотный проект запустится 13 декабря, то есть некоторые пользователи "Дії" смогут подать заявку уже с этого числа. Остальные – с 19 декабря.

Для этого нужно быть гражданином Украины старше 18 лет и иметь "зеленый" сертификат в приложении "Дія" (бумажный или "желтый" сертификат не подходят).

Также нужно оформить карту "єПідтримка" в одном из банков партнеров. Это можно сделать заранее (в приложении или в физическом отделении банка). Сейчас в программу входят банки monobank, "Альфа-банк", "УкрГазБанк", "А-банк". Каждый день этот список будет расширяться.

Виртуальную карту с 1000 грн можно добавить в Apple Pay и Google Pay, как и обычную. Также можно выпустить не виртуальную, а обычную пластиковую карту. Выпуск и обслуживание карты – бесплатны.

Затем необходимо скачать приложение "Дія" и сгенерировать в нем COVID-сертификат. 19 декабря приложение надо будет обновить и, если карта "єПідтримка" оформлена заранее, сделать следующие действия:

зайти в раздел "Услуги" и нажать кнопку "єПідтримка";

выбрать карту карты "єПідтримка" для выплаты. Ожидать зачисление средств от Минэкономики.

Если карту заранее не оформляли, то необходимо будет:

зайти в раздел "Услуги" и нажать кнопку "єПідтримка";

выбрать из списка банков свой, чтобы открыть виртуальную карту;

пользователя перенаправит на страницу банка для создания виртуальной карты;

после этого в приложении "Дія" последует подтверждение о создании карты.

Деньги предоставляются на четыре месяца с момента получения. Если за это время они не будут израсходованы, счет закроют. Средства можно будет потратить как онлайн, так и офлайн, но только на указанные категории украинского бизнеса.

Деньги нельзя будет снять или перевести на другой счет, карту для их выплат нельзя будет пополнить.Для оплаты услуг и товаров будут использоваться MCC-коды. Код категории товаров или услуг будет проверяться по терминалу оплаты. Деньги можно будет потратить в музеях, кинотеатрах, театрах, книжных магазинах, спортзалах, на выставках, а также на авиа- и железнодорожные билеты на поездки в пределах Украины (как онлайн, так и оффлайн).