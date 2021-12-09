В "Дії" в тестовом режиме заработает карта для получения 1 тыс. грн за вакцинацию от COVID-19 – Шмыгаль

Кабмин сегодня планирует утвердить порядок предоставления выплат.
"Для получения услуги украинцы смогут оформить виртуальные карты, которые будут разработаны специально для выплат. Это карта "Е-підтримка". Ее оформление бесплатно, никакой платы за обслуживание. Потратить 1 тыс. грн можно в категориях бизнеса, которые больше других пострадали от карантина. Это креативная, транспортная и спортивная отрасли", – отметил Шмыгаль.
По его словам, чтобы получить деньги на первом этапе, надо подать заявку в "Дії" до 29 декабря.
"С 19-го по 29 декабря можно подать заявку и успеть получить тысячу гривен еще в этом году", – подчеркнул премьер.
В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также украинцев прививают вакциной Moderna (Spikevax).
Вакцинация в Украине стартовала 24 февраля. Сейчас привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет. Первую дозу получили 13,9 млн человек, полностью иммунизированы 12,1 млн украинцев.
15 ноября президент Украины Владимир Зеленский анонсировал выплату по 1 тыс. грн за вакцинацию от COVID-19.
В Офисе президента отметили, что эти деньги не дадут наличными. Их можно будет потратить на определенный перечень услуг, что поможет поддержать бизнес в условиях пандемии.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщал, что выплату анонсированной президентом 1 тыс. грн. профинансируют из фонда поддержки предпринимательства, пострадавшего от COVID-19.
Он анонсировал, что в этой программе смогут принять участие около 6 тыс. субъектов бизнеса. "3 млрд грн направляем на программу в этом году, еще 3 млрд грн – в начале следующего года с возможным расширением финансирования. Это отдельная программа из общего фонда государственного бюджета", – писал Шмыгаль.
2 декабря Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №6297 о выделении 8 млрд грн на поддержку бизнеса в "красных" зонах, эти средства могут быть использованы для выплаты по 1 тыс. грн вакцинированным от COVID-19 гражданам. Президент подписал закон 8 декабря.