ГОРДОН
 
 
ДЕНЬГИ

В "Дії" в тестовом режиме заработает карта для получения 1 тыс. грн за вакцинацию от COVID-19 – Шмыгаль

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
С 19-го по 29 декабря можно подать заявку и получить тысячу гривен за вакцинацию
С 19-го по 29 декабря можно подать заявку и получить тысячу гривен за вакцинацию
Фото: National Bank Of Ukraine Національний банк України / Flickr

На следующей неделе в приложении "Дія" Министерство цифровой трансформации запустит в тестовом режиме услугу для получения 1 тыс. грн за вакцинацию от коронавируса. Об этом 9 декабря на заседании Кабинета Министров сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает корреспондент "ГОРДОН".

Кабмин сегодня планирует утвердить порядок предоставления выплат.

"Для получения услуги украинцы смогут оформить виртуальные карты, которые будут разработаны специально для выплат. Это карта "Е-підтримка". Ее оформление бесплатно, никакой платы за обслуживание. Потратить 1 тыс. грн можно в категориях бизнеса, которые больше других пострадали от карантина. Это креативная, транспортная и спортивная отрасли", – отметил Шмыгаль.

По его словам, чтобы получить деньги на первом этапе, надо подать заявку в "Дії" до 29 декабря.

"С 19-го по 29 декабря можно подать заявку и успеть получить тысячу гривен еще в этом году", – подчеркнул премьер.

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (CovishieldAstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также украинцев прививают вакциной Moderna (Spikevax).

Вакцинация в Украине стартовала 24 февраля. Сейчас привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет. Первую дозу получили 13,9 млн человек, полностью иммунизированы 12,1 млн украинцев.

15 ноября президент Украины Владимир Зеленский анонсировал выплату по 1 тыс. грн за вакцинацию от COVID-19.

В Офисе президента отметили, что эти деньги не дадут наличными. Их можно будет потратить на определенный перечень услуг, что поможет поддержать бизнес в условиях пандемии.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщал, что выплату анонсированной президентом 1 тыс. грн. профинансируют из фонда поддержки предпринимательства, пострадавшего от COVID-19.

Он анонсировал, что в этой программе смогут принять участие около 6 тыс. субъектов бизнеса. "3 млрд грн направляем на программу в этом году, еще 3 млрд грн – в начале следующего года с возможным расширением финансирования. Это отдельная программа из общего фонда государственного бюджета", – писал Шмыгаль.

2 декабря Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №6297 о выделении 8 млрд грн на поддержку бизнеса в "красных" зонах, эти средства могут быть использованы для выплаты по 1 тыс. грн вакцинированным от COVID-19 гражданам. Президент подписал закон 8 декабря.

Теги: Украина, вакцинация, карантин, выплаты, Денис Шмыгаль, Министерство цифровой трансформации, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Какие цветы выбрать для предложения девушке?
Какие цветы выбрать для предложения девушке? PR
"Дала обещание потихоньку возвращаться к жизни". Экс-судья "МастерШеф" Татьяна Литвинова рассказала о тяжелом разводе
"Дала обещание потихоньку возвращаться к жизни". Экс-судья "МастерШеф" Татьяна Литвинова рассказала о тяжелом разводе
"Успех был неизбежен". Прославленный Бритни Спирс украинский кот-блогер Степан снялся в новой рекламе
"Успех был неизбежен". Прославленный Бритни Спирс украинский кот-блогер Степан снялся в новой рекламе
  "Близкие отношения? Я бы назвал это флиртом". Российский критик Соседов рассказал о романе с украинским певцом
  "Близкие отношения? Я бы назвал это флиртом". Российский критик Соседов рассказал о романе с украинским певцом
Лопес и Аффлек держались за руки и обнимались, сидя в первом ряду на баскетбольном матче
Лопес и Аффлек держались за руки и обнимались, сидя в первом ряду на баскетбольном матче
"Есть на что глянуть", "Прелестница". Седокова появилась на публике с голой грудью
"Есть на что глянуть", "Прелестница". Седокова появилась на публике с голой грудью
"Не пускают никого". Пострадавшую при пожаре в своей квартире певицу Хлебникову перевели из реанимации в палату
"Не пускают никого". Пострадавшую при пожаре в своей квартире певицу Хлебникову перевели из реанимации в палату
  "Мне нравится". Билык в новом клипе снялась почти голой. Видео
  "Мне нравится". Билык в новом клипе снялась почти голой. Видео
Ники Минаж полностью обнажила грудь и ягодицы, позируя на огромном плюшевом медведе
Ники Минаж полностью обнажила грудь и ягодицы, позируя на огромном плюшевом медведе
  "Они подбирали девчонок в "ВИА Гру". Власова рассказала, как пьяная впервые осталась с Костюком в одном купе
  "Они подбирали девчонок в "ВИА Гру". Власова рассказала, как пьяная впервые осталась с Костюком в одном купе
"Баба-огонь". 41-летняя Семенович засветила сосок
"Баба-огонь". 41-летняя Семенович засветила сосок
52-летняя Энистон позировала в бюстгальтере на обложке глянца и рассказала о хейте из-за отсутствия детей
52-летняя Энистон позировала в бюстгальтере на обложке глянца и рассказала о хейте из-за отсутствия детей
  "Такое чувство, что смотришь фильм". "Юля прекрасна в этом клипе". The Hardkiss презентовали клип в японском стиле на трек "Сестра". Видео
  "Такое чувство, что смотришь фильм". "Юля прекрасна в этом клипе". The Hardkiss презентовали клип в японском стиле на трек "Сестра". Видео
Мейхер подчеркнула фигуру молнией до копчика. Фото с разных ракурсов
Мейхер подчеркнула фигуру молнией до копчика. Фото с разных ракурсов
alyona alyona перестала скрывать лицо бойфренда и выложила в сеть откровенные совместные фото в белье
alyona alyona перестала скрывать лицо бойфренда и выложила в сеть откровенные совместные фото в белье
"Дождались". Горбунов назвал главные слова в лексиконе его четырехлетнего сына от Осадчей
"Дождались". Горбунов назвал главные слова в лексиконе его четырехлетнего сына от Осадчей
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
48-летняя Клум показала голую грудь и пах (204426)
2
"Хорошенькая". Обнаженная Кристина Асмус показала, как принимает душ (177753)
3
"Богиня любви и красоты". Мейхер обнародовала откровенное фото в прозрачной майке (163337)
4
"Искусственные лица", "Зубы, как унитазы, сделали". Королева и Тарзан показали, как выглядят сейчас (85529)
5
"Димон, прекращай, выглядишь моложе дочери". 51-летний Маликов показал 21-летнюю дочь и 58-летнюю жену (78306)
6
"Свят, свят". Леся Никитюк показала фото на фоне гигантского "фаллоса" (68640)
7
"Все очень эстетично". Седокова показала трусы перед камерой (67614)
8
"Ну и красотка. Огонь!" Бадоева снялась без бюстгальтера (63389)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS