В "Дії" в тестовом режиме заработает карта для получения 1 тыс. грн за вакцинацию от COVID-19 – Шмыгаль

С 19-го по 29 декабря можно подать заявку и получить тысячу гривен за вакцинацию Фото: National Bank Of Ukraine Національний банк України / Flickr

Кабмин сегодня планирует утвердить порядок предоставления выплат.

"Для получения услуги украинцы смогут оформить виртуальные карты, которые будут разработаны специально для выплат. Это карта "Е-підтримка". Ее оформление бесплатно, никакой платы за обслуживание. Потратить 1 тыс. грн можно в категориях бизнеса, которые больше других пострадали от карантина. Это креативная, транспортная и спортивная отрасли", – отметил Шмыгаль.

По его словам, чтобы получить деньги на первом этапе, надо подать заявку в "Дії" до 29 декабря.

"С 19-го по 29 декабря можно подать заявку и успеть получить тысячу гривен еще в этом году", – подчеркнул премьер.