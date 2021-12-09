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"Покупают риск госпитализации или смерти". Кузин прокомментировал подделку COVID-сертификатов

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96,5% умерших с 1 августа по 31 октября от осложнений COVID-19 не были привиты двумя дозами вакцины
96,5% умерших с 1 августа по 31 октября от осложнений COVID-19 не были привиты двумя дозами вакцины
Фото: Evgeny Maloletka / ЮНИСЕФ

В Украине регулярно правоохранители сообщают о разоблачении злоумышленников, которые изготовляют фейковые документы о вакцинации от коронавируса.

Об этом 9 декабря во время брифинга, который транслировался в Facebook на странице Минздрава, сказал заместитель министра здравоохранения – главный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

"Только вчера в Донецкой области выявили две такие группы. К сожалению, речь идет о причастности [к их деятельности] медработников. Напоминаю, что министерство инициирует отстранение руководителей тех медучреждений, сотрудники которых были вовлечены в продажу COVID-документов. А всем, кто купил их, хочу сказать, что они покупают не справку, а риск госпитализации или смерти вследствие коронавируса", – подчеркнул главный санитарный врач.

Он призвал украинцев прийти в пункты вакцинации.

По данным Минздрава Украины, 96,5% умерших с 1 августа по 31 октября от осложнений COVID-19 не были привиты двумя дозами вакцины.

Контекст:

Кабинет Министров Украины 22 сентября на своем заседании поддержал законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс об ответственности за подделку документов о вакцинации.

1 ноября комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал парламенту принять за основу законопроект №6084 по установлению ответственности за подделку документов о проведении профилактических прививок. Парламент принял его в первом чтении 2 ноября. В частности, предлагается ввести штраф за подделку COVID-сертификатов от 17 тыс. до 34 тыс. грн или ограничение свободы до двух лет для тех, кто сознательно использует поддельные документы.

По данным МВД, в Украине в этом году открыли более 1200 производств за подделку COVID-документов.

Руководитель департамента кибербезопасности СБУ Илья Витюк сказал 4 ноября, что торговля COVID-сертификатами в Украине стала масштабным явлением.

По словам министра здравоохранения Украины Виктора Ляшко, в Минздраве хотят дать возможность привиться от COVID-19 тем, кто ранее купил поддельные документы о вакцинации. Владельцу фейкового COVID-сертификата придется рассказать семейному врачу, где он его приобрел.

Теги: Украина, вакцинация, подделка, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус, Игорь Кузин, COVID-сертификат
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