"Покупают риск госпитализации или смерти". Кузин прокомментировал подделку COVID-сертификатов

Об этом 9 декабря во время брифинга, который транслировался в Facebook на странице Минздрава, сказал заместитель министра здравоохранения – главный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

"Только вчера в Донецкой области выявили две такие группы. К сожалению, речь идет о причастности [к их деятельности] медработников. Напоминаю, что министерство инициирует отстранение руководителей тех медучреждений, сотрудники которых были вовлечены в продажу COVID-документов. А всем, кто купил их, хочу сказать, что они покупают не справку, а риск госпитализации или смерти вследствие коронавируса", – подчеркнул главный санитарный врач.

Он призвал украинцев прийти в пункты вакцинации.

По данным Минздрава Украины, 96,5% умерших с 1 августа по 31 октября от осложнений COVID-19 не были привиты двумя дозами вакцины.