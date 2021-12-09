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В Минздраве Украины назвали регионы – антилидеры по вакцинации от коронавируса

Вакцинация в Украине стартовала 24 февраля
Вакцинация в Украине стартовала 24 февраля
Фото: ЕРА

45% взрослых украинцев получили по меньшей мере одну прививку против COVID-19. Об этом 9 декабря во время брифинга, который транслировался в Facebook на странице Минздрава, рассказал заместитель министра здравоохранения – главный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

39% украинцев завершили курс вакцинации от коронавируса.

"Неутешительные темпы вакцинации фиксируем в Волынской, Ивано-Франковской, Черновицкой и Закарпатской областях. Эти регионы являются антилидерами по охвату вакцинацией взрослого населения", – сказал Кузин.

8 декабря глава Минздрава Виктор Ляшко сообщил, что в трех регионах Украины 50% взрослого населения получили минимум одну дозу вакцины от коронавируса. Речь идет о Киеве, Киевской и Полтавская областях.

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (CovishieldAstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также украинцев прививают вакциной Moderna (Spikevax).

Вакцинация в Украине стартовала 24 февраля. Сейчас привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет. Первую дозу получили 13,9 млн человек, полностью иммунизированы 12,1 млн украинцев.

Теги: Украина, вакцинация, Минздрав, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус, Игорь Кузин, прививки
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