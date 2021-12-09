В Минздраве Украины назвали регионы – антилидеры по вакцинации от коронавируса

39% украинцев завершили курс вакцинации от коронавируса.

"Неутешительные темпы вакцинации фиксируем в Волынской, Ивано-Франковской, Черновицкой и Закарпатской областях. Эти регионы являются антилидерами по охвату вакцинацией взрослого населения", – сказал Кузин.

8 декабря глава Минздрава Виктор Ляшко сообщил, что в трех регионах Украины 50% взрослого населения получили минимум одну дозу вакцины от коронавируса. Речь идет о Киеве, Киевской и Полтавская областях.