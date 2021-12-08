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В Украине обнаруживают только 40% всех случаев COVID-19 – Ляшко

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По словам Ляшко, следующие волны коронавируса должны быть более легкими
По словам Ляшко, следующие волны коронавируса должны быть более легкими
Фото: EPA

В Украине 60% инфицированных коронавирусом не попадают в статистику. Об этом 7 декабря в интервью "24 каналу" сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

"Мы смотрим на количество людей, которые переболели, и понимаем, что мы обнаруживаем где-то 40% всех заболевших. Остальные 60% не обнаруживаются, и это нормальная мировая практика, так как большое количество людей болеет легко, не обращась к врачу. Это приводит к тому, что количество инфицирований в домохозяйстве или за его пределами может увеличиваться", – рассказал министр.

Также он подчеркнул, что следующие волны COVID-19 должны быть более легкими. Однако это зависит от появления новых мутаций коронавируса.

Контекст:

Четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, заявлял 11 октября Ляшко. В середине ноября власти заявили о начале спада четвертой волны.

С начала эпидемии коронавирусной инфекции в Украине заболело 3,5 млн человек, умерло 89 тыс. пациентов. По данным Минздрава, 96,5% пациентов, умерших с 1 августа по 31 октября от осложнений COVID-19, не были привиты двумя дозами вакцины.

Теги: Украина, Минздрав, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, Виктор Ляшко, коронавирус
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