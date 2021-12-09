Жителя Днепропетровской области приговорили к двум годам заключения за подделку COVID-сертификата

Подделанный сертификат мужчина пытался продать через интернет за 1200 грн.

Следствие установило, что в начале ноября 2021 года мужчина купил возле одного из рынков Кривого Рога печати врача и больницы одной из областей Украины, а также флеш-носитель с готовыми бланками международного свидетельства про вакцинацию.

"Распечатав на принтере бланк международного свидетельства о вакцинации и ставя на нем ложные оттиски печатей, мужчина подделал официальный документ о вакцинации. После этого на сайте объявлений злоумышленник разместил объявление о продаже международных свидетельств о вакцинации за 1200 грн", – рассказали в полиции.

Октябрьский районный суд Кривого Рога признал мужчину виновным в подделке документов (ст. 358 Уголовного кодекса Украины) и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на два года и один месяц.