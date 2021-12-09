Жителя Днепропетровской области приговорили к двум годам заключения за подделку COVID-сертификата

Подделанный сертификат мужчина пытался продать через интернет за 1200 грн.
Следствие установило, что в начале ноября 2021 года мужчина купил возле одного из рынков Кривого Рога печати врача и больницы одной из областей Украины, а также флеш-носитель с готовыми бланками международного свидетельства про вакцинацию.
"Распечатав на принтере бланк международного свидетельства о вакцинации и ставя на нем ложные оттиски печатей, мужчина подделал официальный документ о вакцинации. После этого на сайте объявлений злоумышленник разместил объявление о продаже международных свидетельств о вакцинации за 1200 грн", – рассказали в полиции.
Октябрьский районный суд Кривого Рога признал мужчину виновным в подделке документов (ст. 358 Уголовного кодекса Украины) и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на два года и один месяц.
Кабинет Министров Украины 22 сентября на своем заседании поддержал законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс об ответственности за подделку документов о вакцинации.
1 ноября комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал парламенту принять за основу законопроект №6084 по установлению ответственности за подделку документов о проведении профилактических прививок. Парламент принял его в первом чтении 2 ноября. В частности, предлагается ввести штраф за подделку COVID-сертификатов от 17 тыс. до 34 тыс. грн или ограничение свободы до двух лет для тех, кто сознательно использует поддельные документы.
По данным МВД, в Украине в этом году открыли более 1200 производств за подделку COVID-документов.
Руководитель департамента кибербезопасности СБУ Илья Витюк сказал 4 ноября, что торговля COVID-сертификатами в Украине стала масштабным явлением.
По словам министра здравоохранения Украины Виктора Ляшко, в Минздраве хотят дать возможность привиться от COVID-19 тем, кто ранее купил поддельные документы о вакцинации. Владельцу фейкового COVID-сертификата придется рассказать семейному врачу, где он его приобрел.