В Донецкой области злоумышленники продавали COVID-сертификаты, которые отображались в "Дії" – полиция

Одна группа разоблачена в поселке Никольское, а еще одна – в Мариуполе. Деятельность четырех фигурантов – жителя Мариуполя и трех работников медучреждения – документировали полтора месяца, правоохранители провели пять контрольных закупок фальшивых документов о вакцинации против коронавируса.

"34-летний мариуполец исполнял роль посредника и среди своих знакомых подыскивал желающих без фактического введения вакцины получить COVID-сертификаты, отображаемые в приложении "Дія". Стоимость одной такой "прививки" составляла 300–600 грн", – говорится в сообщении.

Во время обысков правоохранители нашли 106,6 тыс. грн, которые, по данным полиции, были получены преступным путем, девять мобильных телефонов, блокноты с черновыми записями, емкости из-под использованных вакцин и банковские карты.

"Все лица, получившие сертификаты в указанном центре, пройдут проверку", – сообщили в полиции.

Также правоохранители установили личности двух женщин в Никольском, которые подделывали сертификаты о вакцинации за 500–2000 грн.

"Сертификаты о вакцинации, выданные сообщницами, имели все признаки официального документа: выданы и подписаны уполномоченным лицом и заверены печатью по установленной форме, зарегистрированы в системе eHealth Минздрава Украины и подключены к приложению "Дія". Во время обысков полицейские изъяли деньги, ноутбуки, блокноты с черновыми записями, емкости из-под использованных вакцин", – говорится в сообщении.

Открыты уголовные производства по ч. 2 ст. 361 Уголовного кодекса (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи).

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