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В Донецкой области злоумышленники продавали COVID-сертификаты, которые отображались в "Дії" – полиция

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Правоохранители открыли два уголовных производства
Правоохранители открыли два уголовных производства
Фото: dn.npu.gov.ua

В Донецкой области две группы выпускали поддельные COVID-сертификаты. Об этом сообщила пресс-служба областной полиции 8 декабря.

Одна группа разоблачена в поселке Никольское, а еще одна – в Мариуполе. Деятельность четырех фигурантов – жителя Мариуполя и трех работников медучреждения – документировали полтора месяца, правоохранители провели пять контрольных закупок фальшивых документов о вакцинации против коронавируса.

"34-летний мариуполец исполнял роль посредника и среди своих знакомых подыскивал желающих без фактического введения вакцины получить COVID-сертификаты, отображаемые в приложении "Дія". Стоимость одной такой "прививки" составляла 300–600 грн", – говорится в сообщении.

Во время обысков правоохранители нашли 106,6 тыс. грн, которые, по данным полиции, были получены преступным путем, девять мобильных телефонов, блокноты с черновыми записями, емкости из-под использованных вакцин и банковские карты.

"Все лица, получившие сертификаты в указанном центре, пройдут проверку", – сообщили в полиции.

Также правоохранители установили личности двух женщин в Никольском, которые подделывали сертификаты о вакцинации за 500–2000 грн.

"Сертификаты о вакцинации, выданные сообщницами, имели все признаки официального документа: выданы и подписаны уполномоченным лицом и заверены печатью по установленной форме, зарегистрированы в системе eHealth Минздрава Украины и подключены к приложению "Дія". Во время обысков полицейские изъяли деньги, ноутбуки, блокноты с черновыми записями, емкости из-под использованных вакцин", – говорится в сообщении.

Открыты уголовные производства по ч. 2 ст. 361 Уголовного кодекса (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи).

ВИДЕО
Видео: Поліція Донецької області / YouTube


Контекст:

Кабинет Министров Украины 22 сентября на своем заседании поддержал законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс об ответственности за подделку документов о вакцинации.

1 ноября комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал парламенту принять за основу законопроект №6084 по установлению ответственности за подделку документов о проведении профилактических прививок. Парламент принял его в первом чтении 2 ноября. В частности, предлагается ввести штраф за подделку COVID-сертификатов от 17 тыс. до 34 тыс. грн или ограничение свободы до двух лет для тех, кто сознательно использует поддельные документы.

По данным МВД, в Украине в этом году открыли более 1200 производств за подделку COVID-документов.

Руководитель департамента кибербезопасности СБУ Илья Витюк сказал 4 ноября, что торговля COVID-сертификатами в Украине стала масштабным явлением.

По словам министра здравоохранения Украины Виктора Ляшко, в Минздраве хотят дать возможность привиться от COVID-19 тем, кто ранее купил поддельные документы о вакцинации. Владельцу фейкового COVID-сертификата придется рассказать семейному врачу, где он его приобрел.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Донецкая область, полиция, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус, COVID-сертификат
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