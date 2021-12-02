Более тысячи клиентов в месяц. СБУ разболачила схему фальсификации COVID-сертификатов

По данным СБУ, организаторам незаконная схема приносила около 1 млн грн в месяц Фото: ssu.gov.ua

"На Буковине схема заключалась в пакетном предложении: дельцы фальсифицировали документы для выезда за границу – сертификаты о вакцинации от COVID-19 и отрицательные результаты ПЦР-тестов", – отметили в СБУ.

Организовали фальсификацию документов 11 жителей Черновицкой области. В Черновцах были открыты два офиса, при необходимости к подделке приобщали медиков.

Услугами фигурантов пользовались и граждане Украины, и иностранцы. Последним предлагали, помимо справки о негативном результате ПЦР-тестов, и пакет поддельных документов для выезда и трудоустройства в странах ЕС.

Фото: ssu.gov.ua

"Все делалось в сжатые сроки и без посещения медицинских учреждений. Злоумышленники обманывали своих клиентов, убеждая, что будут оформлять настоящие европейские документы. В то же время продавали им подделки. Брали от 200 грн за фейковую справку о негативном результате ПЦР-теста и до €650 за полный пакет документов, необходимых для выезда гражданина Украины за границу, включая сертификат о вакцинации", – рассказали правоохранители.

По предварительной информации, ежемесячно услугами фирм пользовались около 1 тыс. человек, это приносило организаторам почти 1 млн грн.

СБУ в ходе 18 обысков в офисах, по адресам регистрации и постоянного места жительства участников схемы изъяла поддельные печати и штампы украинских и зарубежных компаний, готовые для нанесения защитных голограмм бланки, оборудование для изготовления поддельных документов, компьютерную технику, готовые сертификаты с печатями врачей и медучреждений, €8450 и $2800.

В Винницкой области СБУ разоблачила семейного врача, который продавал COVID-сертификаты.

"По договоренности с пациентами он выдавал им сертификат о якобы проведенной вакцинации от COVID-19 препаратом Pfizer/BioNTech. Стоимость такой услуги злоумышленник установил от 1 тыс. грн до 1,5 тыс. грн", – отметили в спецслужбе.

В рабочем кабинете медика нашли около 100 поддельных COVID-сертификатов, черновые записи и бланки международных свидетельств о вакцинации. Врачу планируют сообщить о подозрении.

В обоих случаях производство открыто по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.