За неделю в Украине открыли 172 производства из-за подделки ПЦР-тестов и COVID-сертификатов – МВД

"Продолжаем бороться с "друзьями" коронавируса, штампующими поддельные COVID-сертификаты и ПЦР-тесты", – написал он.

Енин отметил, что за неделю в суд направили 22 уголовных производства по поводу 34 правонарушений по ст. 358 Уголовного кодекса (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов).

По словам замминистра, "под пристальный взор правоохранителей" попали трое медработников.

В целом за неделю изъяли 61 поддельный ПЦР-тест, 54 свидетельства о вакцинации и сертификата.

"В одном из случаев дельцы просто предлагали свои услуги в комментариях в Instagram. Ну и, конечно, ответили на такое предложение наши правоохранители. Как оказалось, искал клиентов обычный частный предприниматель и действовал по предварительному сговору с семейным врачом Центра первичной медико-санитарной помощи Ужгородского городского совета. За 2700 грн предлагали подделать сертификат, и даже с возможностью внесения его в "Дію", – сообщил Енин.

Замглавы МВД подчеркнул, что мессенджер Telegram тоже "под наблюдением".

"Например, разоблачили мошенников в Харькове, которые от имени лаборатории ООО "ОН Лаб" через мессенджер предлагали бумажные справки в регионах Украины об отрицательном результате ПЦР-теста на COVID-19. Всех задержали и сообщили о подозрении", – написал он.



