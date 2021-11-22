Подросток давал доступ к фейковому приложению "Дія", где можно было создать COVID-сертификат – прокуратура

За доступ к сайту житель Николаева получал от 250 грн до 650 грн Фото: gp.gov.ua

"За доступ к сайту житель Николаева получал от 250 грн до 650 грн. Денежные средства поступали на его электронный кошелек одного из платежных сервисов Российской Федерации, с которого затем подросток переводил средства на карточный счет. После оплаты он отправлял заказчику архив с программным обеспечением, который клиенту оставалось инсталлировать на собственный смартфон. На сайте было авторизовано более тысячи пользователей", – рассказали правоохранители.

Во время обыска в компьютере и смартфоне подростка нашли исходные файлы фейкового мобильного приложения "Дія", переписку с покупателями, сведения о продаже архива и деньги.

"Принимаются меры по блокированию всех каналов распространения фейкового приложения и привлечению к ответственности лиц, которые приобрели услугу", – добавили в прокуратуре.