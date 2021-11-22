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Подросток давал доступ к фейковому приложению "Дія", где можно было создать COVID-сертификат – прокуратура

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За доступ к сайту житель Николаева получал от 250 грн до 650 грн
За доступ к сайту житель Николаева получал от 250 грн до 650 грн
Фото: gp.gov.ua

В Николаеве подросток за деньги предоставлял доступ к фейковому приложению "Дія", где можно было создать фальшивый COVID-сертификат. Об этом 22 ноября сообщил Офис генпрокурора Украины.

"За доступ к сайту житель Николаева получал от 250 грн до 650 грн. Денежные средства поступали на его электронный кошелек одного из платежных сервисов Российской Федерации, с которого затем подросток переводил средства на карточный счет. После оплаты он отправлял заказчику архив с программным обеспечением, который клиенту оставалось инсталлировать на собственный смартфон. На сайте было авторизовано более тысячи пользователей", – рассказали правоохранители.

Во время обыска в компьютере и смартфоне подростка нашли исходные файлы фейкового мобильного приложения "Дія", переписку с покупателями, сведения о продаже архива и деньги.

"Принимаются меры по блокированию всех каналов распространения фейкового приложения и привлечению к ответственности лиц, которые приобрели услугу", – добавили в прокуратуре.

Контекст:

Кабинет Министров Украины 22 сентября на своем заседании поддержал законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс об ответственности за подделку документов о вакцинации.

1 ноября комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал парламенту принять за основу законопроект №6084 по установлению ответственности за подделку документов о проведении профилактических прививок. Парламент принял его в первом чтении 2 ноября. В частности, предлагается ввести штраф за подделку COVID-сертификатов от 17 тыс. до 34 тыс. грн или ограничение свободы до двух лет для тех, кто сознательно использует поддельные документы.

По данным МВД, в Украине в этом году открыли более 1200 производств за подделку COVID-документов.

Руководитель департамента кибербезопасности СБУ Илья Витюк сказал 4 ноября, что торговля COVID-сертификатами в Украине стала масштабным явлением.

В полиции 8 ноября сообщали, что в более чем 80 производствах по фактам подделки, сбыта и использования COVID-документов фигурируют медики.

По словам министра здравоохранения Украины Виктора Ляшко, в Минздраве хотят дать возможность привиться от COVID-19 тем, кто ранее купил поддельные документы о вакцинации. Владельцу фейкового COVID-сертификата придется рассказать семейному врачу, где он его приобрел.

Теги: Украина, правоохранители, Офис генпрокурора, COVID-сертификат
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