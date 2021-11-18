Комитет Рады поддержал амнистию для украинцев, купивших фейковый COVID-сертификат

Украинцев не накажут, если они добровольно заявят в полицию об использовании фальшивых COVID-сертификатов Фото: depositphotos.com

"Теперь человек, использовавший поддельные документы, подтверждающие проведение профилактических прививок против особо опасных инфекционных болезней, освобождается от уголовной ответственности, если он добровольно заявил об этих фактах в орган", – написала она.

По словам Устиновой, для этого необходимо прийти в районное отделение полиции, подать заявление об использовании поддельного COVID-сертификата, дать показания о том, где его взяли или у кого приобрели. После чего дело закрывается, а человек идет вакцинироваться.

Парламентарий выразила надежду, что 18 ноября Верховная Рада поддержит законопроект об усилении ответственности за подделку сертификатов и в Украине за такое нарушение будут штрафовать до 170 тыс. грн или сажать в тюрьму на три года.