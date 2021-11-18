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Комитет Рады поддержал амнистию для украинцев, купивших фейковый COVID-сертификат

Украинцев не накажут, если они добровольно заявят в полицию об использовании фальшивых COVID-сертификатов
Украинцев не накажут, если они добровольно заявят в полицию об использовании фальшивых COVID-сертификатов
Фото: depositphotos.com

Профильный комитет Верховной Рады Украины поддержал амнистию для украинцев, купивших поддельный COVID-сертификат и сообщивших об этом в правоохранительные органы. Об этом 17 ноября сообщила в Facebook член комитета ВРУ по вопросам правоохранительной деятельности Александра Устинова.

"Теперь человек, использовавший поддельные документы, подтверждающие проведение профилактических прививок против особо опасных инфекционных болезней, освобождается от уголовной ответственности, если он добровольно заявил об этих фактах в орган", – написала она.

По словам Устиновой, для этого необходимо прийти в районное отделение полиции, подать заявление об использовании поддельного COVID-сертификата, дать показания о том, где его взяли или у кого приобрели. После чего дело закрывается, а человек идет вакцинироваться.

Парламентарий выразила надежду, что 18 ноября Верховная Рада поддержит законопроект об усилении ответственности за подделку сертификатов и в Украине за такое нарушение будут штрафовать до 170 тыс. грн или сажать в тюрьму на три года.

https://www.facebook.com/ustinova.alexandra/posts/5410478212311943

Контекст:

Кабинет Министров Украины 22 сентября на своем заседании поддержал законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс об ответственности за подделку документов о вакцинации.

1 ноября комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал парламенту принять за основу законопроект №6084 по установлению ответственности за подделку документов о проведении профилактических прививок. Парламент принял его в первом чтении 2 ноября. В частности, предлагается ввести штраф за подделку COVID-сертификатов от 17 тыс. до 34 тыс. грн или ограничение свободы до двух лет для тех, кто сознательно использует поддельные документы.

По данным МВД, в Украине в этом году открыли более 1200 производств за подделку COVID-документов.

Руководитель департамента кибербезопасности СБУ Илья Витюк сказал 4 ноября, что торговля COVID-сертификатами в Украине стала масштабным явлением.

В полиции 8 ноября сообщали, что в более чем 80 производствах по фактам подделки, сбыта и использования COVID-документов фигурируют медики.

По словам министра здравоохранения Украины Виктора Ляшко, в Минздраве хотят дать возможность привиться от COVID-19 тем, кто ранее купил поддельные документы о вакцинации. Владельцу фейкового COVID-сертификата придется рассказать семейному врачу, где он его приобрел.

17 ноября Государственная пограничная служба Украины сообщила, что с августа этого года пограничники выявили 1737 недействительных и 594 поддельных COVID-сертификатов. 

Теги: Верховная Рада, амнистия, вакцинация, программное обеспечение, документы, Александра Устинова, подделка, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус, COVID-сертификат
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