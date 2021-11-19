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Нардеп Камельчук поругался с охраной Рады из-за тестов на COVID

 
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Камельчук не верит в коронавирус и выступает против вакцинации
Камельчук не верит в коронавирус и выступает против вакцинации
Фото: Юрій Камельчук / Facebook

Народный депутат от "Слуги народа" Юрий Камельчук, ранее называвший COVID-19 "выдуманной болезнью", устроил ссору с работником Управления государственной охраны в Верховной Раде. Видео опубликовало LB.ua.

Парламентарий заявил, что охранник ему мешает и "препятствует его деятельности". 

"Я вам не мешаю, идите работайте. Как я вам могу мешать?" – сказал сотрудник Госохраны. 

После этого диалога депутат обратился уже к другому охраннику и потребовал показать ему ПЦР-тест. Охрана Рады пообещала показать нардепу COVID-сертификаты, если тот подойдет позже. 

На вопрос корреспондентки LB.ua, показал ли сам Камельчук результаты теста, тот ответил утвердительно. "Третий раз уже показываю", – добавил он.

ВИДЕО
Видео: LBTV / YouTube

У Камельчука уже возникал конфликт с охраной Рады из-за карантинных мер 15 ноября, накануне вступления в действие постановления, согласно которому в помещения Верховной Рады будут пропускать только при наличии COVID-сертификата. Об этом упоминал спикер парламента Руслан Стефанчук. Он не привел подробностей, но журналист Алексей Братущак писал, что Камельчук прорвался в здание "с боями".

Позднее сам Камельчук опубликовал в Facebook видео этого момента, написав, что "это даже инцидентом сложно назвать" и что авторы видео – проект "Зупини лося" – распространяют "вранье и провокацию", утверждая, что у него якобы не было теста.

"На входе в профильный комитет (энергетики и ЖКУ) охрана 10 минут ждала "главного", чтобы проверить мой ПЦР-тест. Поэтому я мог опоздать на заседание, где, кстати, должен был защитить свой законопроект "О системах накопления энергии". Я был заинтересован ускорить охрану. Так и поступил", – написал Камельчук.

На видео нет звука, но заметно, что нардеп отпихивает охранников и силой прорывается через рамку, которая при этом шатается. 

Контекст:

Камельчук считает постановление, согласно которому при входе в Раду надо предъявлять сертификат о вакцинации от коронавируса или негативный ПЦР-тест, "нарушением Конституции".  Ранее он называл COVID-19 "выдуманной болезнью" и говорил, что вакцинация от коронавируса "приносит смерти", а политики демонстрируют "псевдовакцинацию". 

Теги: Верховная Рада, депутаты, народные депутаты, вакцинация, Госохрана, парламент, охранник, охрана, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус, Юрий Камельчук, COVID-сертификат
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