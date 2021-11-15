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Стефанчук рассказал, сколько народных депутатов сейчас болеют COVID-19

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Большая часть нардепов, по информации спикера, вакцинированы
Большая часть нардепов, по информации спикера, вакцинированы
Фото: rada.gov.ua

После введения новых правил прохода в здание Верховной Рады количество вакцинированных от коронавируса депутатов увеличилось, рассказал спикер парламента Руслан Стефанчук. Об этом он сказал на брифинге, передает корреспондент "ГОРДОН".

По данным на сегодняшнее утро, шесть народных депутатов и больше 20 сотрудников аппарата парламента болеют COVID-19, сообщил Стефанчук.

По его словам, вакцинированы от коронавируса сейчас 83% народных депутатов и 93% сотрудников аппарата Рады. Эта информация еще уточняется, отметил он, добавив, что постановление, согласно которому в помещения Верховной Рады будут пропускать только при наличии COVID-сертификата, вступит в силу с завтрашнего дня, 16 ноября.

Он отметил, что после принятия этого постановления количество вакцинированных депутатов выросло и некоторые нардепы записались в новый пункт вакцинации в отеле "Национальный". Спикер пригласил туда всех желающих вакцинироваться граждан Украины.

Стефанчук упомянул, что охрана уже сегодня просила предъявлять на входе документы о вакцинации, в связи с чем возникали конфликты, в частности с нардепом от "Слуги народа" Юрием Камельчуком.

Он не привел подробности, но журналист Алексей Братущак в Facebook написал, что Камельчук, который ранее публично выступал против вакцинации, прорвался в здание "с боями".

https://www.facebook.com/oleksii.bratushchak/posts/5109147635781455

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (CovishieldAstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делают вакциной Moderna (Spikevax).

Иммунизация против коронавируса в Украине стартовала 24 февраля. С 21 июля начался пятый этап вакцинации, сейчас привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет.

По данным Минздрава, всего с начала кампании одну дозу вакцины получили почти 12 млн человек, полностью иммунизированы и получили две дозы более 8,4 млн человек. В общей сложности в Украине сделано более 20,4 млн прививок от коронавируса.

По состоянию на 12 ноября в Украине подтвердили 3,1 млн случаев COVID-19, умерло 75,6 тыс. пациентов.

Теги: Верховная Рада, народные депутаты, вакцинация, Руслан Стефанчук, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус, Юрий Камельчук, прививки
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