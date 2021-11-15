Стефанчук рассказал, сколько народных депутатов сейчас болеют COVID-19

По данным на сегодняшнее утро, шесть народных депутатов и больше 20 сотрудников аппарата парламента болеют COVID-19, сообщил Стефанчук.

По его словам, вакцинированы от коронавируса сейчас 83% народных депутатов и 93% сотрудников аппарата Рады. Эта информация еще уточняется, отметил он, добавив, что постановление, согласно которому в помещения Верховной Рады будут пропускать только при наличии COVID-сертификата, вступит в силу с завтрашнего дня, 16 ноября.

Он отметил, что после принятия этого постановления количество вакцинированных депутатов выросло и некоторые нардепы записались в новый пункт вакцинации в отеле "Национальный". Спикер пригласил туда всех желающих вакцинироваться граждан Украины.

Стефанчук упомянул, что охрана уже сегодня просила предъявлять на входе документы о вакцинации, в связи с чем возникали конфликты, в частности с нардепом от "Слуги народа" Юрием Камельчуком.

Он не привел подробности, но журналист Алексей Братущак в Facebook написал, что Камельчук, который ранее публично выступал против вакцинации, прорвался в здание "с боями".