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Ресурсы в бюджет, евроинтеграция и правотворчество. Стефанчук рассказал о планах Рады на эту неделю

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На этой неделе Рада может рассмотреть, по мнению Стефанчука, "один из наиболее важных и системных законопроектов"
На этой неделе Рада может рассмотреть, по мнению Стефанчука, "один из наиболее важных и системных законопроектов"
Фото: rada.gov.ua

На этой пленарной неделе Рада будет рассматривать ряд законопроектов и выделение средств по уже принятым законам, сообщил спикер Руслан Стефанчук. Об этом он сказал на брифинге, передает корреспондент "ГОРДОН".

Так, по его словам, на этой неделе планируют рассмотреть во втором чтении законопроект №5600 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины по обеспечению сбалансированности бюджетных поступлений"

"Так называемый "ресурсный" законопроект, который надо проголосовать перед тем, как через неделю будем голосовать бюджет Украины, чтобы было понимание, откуда будут браться ресурсы на его наполнение", – пояснил Стефанчук.

Также парламент рассмотрит "ряд важных евроинтеграционных законопроектов", в частности законопроект про медиацию и законопроект про административную процедуру.

"Отдельно мы будем голосовать бюджетные вещи по тем законам, которые мы уже проголосовали, по кислородным станциям, чтобы выделялись соответствующие средства, помощь бизнесу на период карантина и другие вещи, которые связаны с перераспределением бюджетных средств", – сказал Стефанчук.

Кроме того, по его словам, на этой неделе Рада может принять в первом чтении "один из наиболее важных и системных законопроектов – законопроект про правотворческую деятельность". Этот документ предлагает единые правила правотворческой деятельности для всех субъектов правотворчества в Украине.

Исходя из слов Стефанчука, бюджет Украины на следующий год могут рассмотреть в конце ноября – начале декабря. Согласно календарному плану Верховной Рады, следующая пленарная неделя состоится с 30 ноября по 3 декабря.

Теги: Верховная Рада, налоги, госбюджет, евроинтеграция, законодательство, парламент, законопроект, Руслан Стефанчук
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