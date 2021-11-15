Стефанчук заявил, что в Раде много людей, которым приходится объяснять азы, и некоторым депутатам от "Слуги народа" хочется поставить двойку

По словам спикера, ему как юристу легче общаться с профессиональными юристами: с Даниилом Гетманцевым, Федором Вениславским, Ольгой Совгирей и другими.

"И очень сложно работать с некоторыми коллегами, которым нужно объяснять определенные вещи государственного устройства, правовой системы. То есть у меня такое впечатление, что я возвращаюсь на второй курс юридического факультета и начинаю эти вещи объяснять", – отметил он.

На вопрос Бацман, много ли таких нардепов, которым нужно объяснять азы, Стефанчук ответил утвердительно.

"Конечно, много. Есть вот много [таких] людей. Сейчас, спустя два года, их меньше. Поскольку я определил правила, по которым мы общаемся. Мы не дискутируем по вопросам, которые являются общепризнанными – права человека, верховенство права. Это не надо объяснять людям. Оно и так есть", – сказал политик.

"Хочется иногда некоторым своим "слугам" и просто двойку поставить за невыученные уроки?" – спросила у спикера Бацман, и он ответил утвердительно.

"Вот честно? Да... Я приведу пример: закон об исчислении времени в Украине, где мы хотим отказаться от перевода стрелок. Кстати, прошлой ночью опять это состоялось. Так вот у меня была дискуссия в течение месяца с коллегами, которые имеют западное образование, с хорошим образованием, и я им объяснял эти вещи в течение месяца. Была действительно очень длительная дискуссия. Я уже подключал кого мог. Но бывает иногда, что люди просто уперлись", – сказал он.

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Видео: Алеся Бацман / YouTube