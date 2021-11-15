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Стефанчук: При моем спикерстве цензуры в СМИ не будет

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Стефанук: Для меня вопрос свободы слова является фундаментальным вопросом существования демократии вообще
Стефанук: Для меня вопрос свободы слова является фундаментальным вопросом существования демократии вообще
Фото: Верховна Рада України / Facebook

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук в интервью главреду издания "ГОРДОН" Алесе Бацман пообещал, что цензуры в украинских СМИ не будет.

На вопрос журналистки, станет ли законопроект о медиа при спикерстве Стефанчука законом, он сказал: "Я могу пообещать, что цензуры как таковой в СМИ не будет. Кстати, я сегодня на брифинге отвечал на многие вопросы. Для меня вопрос свободы слова является фундаментальным вопросом существования демократии вообще. Поскольку без свободы слова, без свободы мысли, без свободы, скажем так, приведения своей точки зрения Украины как демократической страны не может быть. И мы видим, что это наше фундаментальное отличие, например, от Российской Федерации. Для меня это является приоритетом. Поскольку именно свобода слова гарантировала приход к власти Владимира Зеленского".

Стефанчук: Именно свобода слова гарантировала приход к власти Зеленского. Полный текст интервью

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube

Законопроект "О медиа" №2693 авторства нардепов от "Слуги народа" был зарегистрирован в Верховной Раде в конце декабря 2019 года. Документ должен регулировать деятельность телевидения, радио, прессы, онлайн-медиа, стриминговых сервисов и платформ общего доступа к информации. Авторы законопроекта, в частности, предложили наделить Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания функцией надзора и контроля за всей сферой медиа.

Законопроект подвергся резкой критике журналистов и медиаорганизаций. Его отправили на повторное первое чтение, но затем в 2020 году зарегистрировали еще два других законопроекта о медиа.

Более 100 журналистов, медиаменеджеров и экспертов подписали открытое письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому, руководству Верховной Рады, народным депутатам и европейским партнерам Украины, в котором призвали не поддерживать законопроект "О медиа".

Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко обещал, что замечания представителей украинских СМИ и Совета Европы учтут.

Ткаченко в интервью, которое вышло 8 мая, сказал, что проект "уже перезрел, его нужно доработать как можно быстрее" и вносить в Верховную Раду. Председатель комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Потураев заявлял, что парламент примет законопроект в целом не ранее осени 2021 года.

Контекст:

Доктор юридических наук, профессор Руслан Стефанчук родился в 1975 году в Тернополе. Окончил Хмельницкий институт регионального управления и права (специальность – "юрист") и Технологический университет Подолья (специальность – "инженер-экономист"). В студенческие годы играл в команде КВН "Три толстяка".

До 2019 года занимался образовательной, научной и адвокатской деятельностью. Работал в Хмельницком университете управления и права имени Леонида Юзькова, Институте законодательства Верховной Рады, Национальной академии прокуратуры и Высшей школе адвокатуры.

Входил в команду Владимира Зеленского на президентских выборах 2019 года. В 2019 году был избран народным депутатом по списку партии "Слуга народа" (№2 в списке), в том же году стал первым вице-спикером и представителем президента в парламенте.

В 2021 году он стал главой Верховной Рады вместо Дмитрия Разумкова.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Украина, цензура, демократия, Алеся Бацман, свобода слова, Слуга народа, Руслан Стефанчук, законопроект о медиа
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