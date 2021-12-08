В Германии мужчина застрелил жену и троих детей из-за поддельного COVID-сертификата

Глава семьи боялся ареста после того, как работодатель жены узнал о ее поддельном COVID-сертификате Фото: depositphotos.com

Сообщается, что тела погибших 40-летнего мужчины, его 40-летней жены и троих детей четырех, восьми и 10 лет с огнестрельными ранениями были найдены в частном доме.

Также на месте убийства следователи нашли огнестрельное оружие и предсмертную записку, в которой мужчина рассказал об опасениях по поводу ареста и отнятия ювенальными органами детей, пишет Berliner Morgenpost.

Как сообщает Bild, 40-летний Дэвид Р. работал учителем в профессиональном училище, это он дал жене поддельный сертификат. Его жена Линда работала в Техническом университете в городе Вильдау.

Прокурор Гернот Бантлеон в интервью Bild рассказал, что в предсмертной записке мужчина написал, что в университете его жену предупредили о наказании за подделку сертификата о вакцинации "со всей строгостью".

Позже министерство науки Бранденбурга заявило, что Линда должна была дать только письменные объяснения, сообщает издание.

В случае с погибшей семьей максимальное наказание, которое бы их ожидало за подделку сертификата, – штраф в соответствии с доходами отца, пишет Bild.