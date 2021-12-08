В Германии мужчина застрелил жену и троих детей из-за поддельного COVID-сертификата

Сообщается, что тела погибших 40-летнего мужчины, его 40-летней жены и троих детей четырех, восьми и 10 лет с огнестрельными ранениями были найдены в частном доме.
Также на месте убийства следователи нашли огнестрельное оружие и предсмертную записку, в которой мужчина рассказал об опасениях по поводу ареста и отнятия ювенальными органами детей, пишет Berliner Morgenpost.
Как сообщает Bild, 40-летний Дэвид Р. работал учителем в профессиональном училище, это он дал жене поддельный сертификат. Его жена Линда работала в Техническом университете в городе Вильдау.
Прокурор Гернот Бантлеон в интервью Bild рассказал, что в предсмертной записке мужчина написал, что в университете его жену предупредили о наказании за подделку сертификата о вакцинации "со всей строгостью".
Позже министерство науки Бранденбурга заявило, что Линда должна была дать только письменные объяснения, сообщает издание.
В случае с погибшей семьей максимальное наказание, которое бы их ожидало за подделку сертификата, – штраф в соответствии с доходами отца, пишет Bild.
В Берлине поддельный COVID-сертификат стоит €250, сообщает издание. Справка продается с фальшивой печатью врача, подписью и наклейками Biontech (часто с флаконов, выброшенных центрами вакцинации). Покупатели могут сами указать свое имя и дату вакцинации. Германское законодательство предусматривает за подделку COVID-сертификатов штраф или тюремное заключение на срок до пяти лет.