СБУ разоблачила группу, которая на въезде в Крым продавала поддельные справки с результатами ПЦР-тестов

По данным СБУ, в транспортных средствах подозреваемых были изъяты фиктивные справки об отрицательных результатах ПЦР-тестов Фото: ssu.gov.ua

По информации спецслужбы, схема действовала не менее полугода, а "доходы" подозреваемых составляли более 500 тыс. грн в месяц.

По данным следствия, противоправную деятельность в контрольном пункте въезда/выезда "Чонгар" организовали двое жителей Генического района Херсонской области.

"Сначала "обслуживали" отдыхающих, желающих попасть на территорию временно оккупированного полуострова. Часть из них имела международные COVID-сертификаты. Однако поскольку их не признают представители оккупационных властей, для беспрепятственного пересечения административной границы вынуждены были делать ПЦР-тесты", – говорится в сообщении.

Как пояснили в СБУ, фигуранты предлагали путешественникам оперативное изготовление справки об отрицательном результате ПЦР-теста без посещения лаборатории. За это они просили 1,5 тыс. грн.

По данным спецслужбы, впоследствии к схеме присоединились автобусные перевозчики, в том числе совершающие рейсы с временно оккупированных территорий.

"Перед выходом на маршрут предприниматель и водитель маршрутного автобуса получали от пассажиров фото паспортных данных и отправляли партнерам из Херсона. По прибытии в КПВВ "Чонгар" "заказчики" получали фейковые справки об отрицательных результатах ПЦР-тестов и направлялись дальше к линии разграничения. У этой категории "клиентов" злоумышленники просили от 700 грн за тест", – уточнили в СБУ.

В ходе обысков, проведенных по адресам проживания и в транспортных средствах подозреваемых, были изъяты фиктивные справки об отрицательных результатах ПЦР-тестов, изготовленные с использованием реквизитов одного из сертифицированных медицинских учреждений, электронные носители информации и мобильные телефоны с доказательствами противоправной деятельности.

Фигурантам планируют сообщить о подозрении по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание – восемь лет лишения свободы.