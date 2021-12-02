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В Борисполе у пассажиров обнаружили 14 поддельных COVID-сертификатов – полиция

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Правоохранители открыли уголовные производства о подделке и использовании поддельных документов
Правоохранители открыли уголовные производства о подделке и использовании поддельных документов
Фото: МВС України / Facebook

В аэропорту Борисполь у пассажиров обнаружили 14 поддельных COVID-сертификатов. Об этом 2 декабря в Facebook сообщила пресс-служба полиции Киевской области.

"С 29 ноября по 1 декабря на территории аэропорта 14 человек предъявили документы о вакцинации с признаками подделки", – говорится в сообщении.

Полиция открыла уголовные производства о подделке и использовании поддельных документов (ст. 358 Уголовного кодекса Украины). Максимальное наказание – два года лишения свободы.

Сейчас правоохранители проводят проверку по каждому из фактов.

https://www.facebook.com/pol.kyivregion/posts/4617867251601744

Контекст:

Кабинет Министров Украины 22 сентября на своем заседании поддержал законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс об ответственности за подделку документов о вакцинации.

1 ноября комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал парламенту принять за основу законопроект №6084 по установлению ответственности за подделку документов о проведении профилактических прививок. Парламент принял его в первом чтении 2 ноября. В частности, предлагается ввести штраф за подделку COVID-сертификатов от 17 тыс. до 34 тыс. грн или ограничение свободы до двух лет для тех, кто сознательно использует поддельные документы.

По данным МВД, в Украине в этом году открыли более 1200 производств за подделку COVID-документов.

Руководитель департамента кибербезопасности СБУ Илья Витюк сказал 4 ноября, что торговля COVID-сертификатами в Украине стала масштабным явлением.

По словам министра здравоохранения Украины Виктора Ляшко, в Минздраве хотят дать возможность привиться от COVID-19 тем, кто ранее купил поддельные документы о вакцинации. Владельцу фейкового COVID-сертификата придется рассказать семейному врачу, где он его приобрел.

Теги: полиция, Борисполь, вакцинация, документы, подделка, вакцина, COVID-сертификат
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