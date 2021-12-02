В Борисполе у пассажиров обнаружили 14 поддельных COVID-сертификатов – полиция

"С 29 ноября по 1 декабря на территории аэропорта 14 человек предъявили документы о вакцинации с признаками подделки", – говорится в сообщении.

Полиция открыла уголовные производства о подделке и использовании поддельных документов (ст. 358 Уголовного кодекса Украины). Максимальное наказание – два года лишения свободы.

Сейчас правоохранители проводят проверку по каждому из фактов.