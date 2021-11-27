В приложение "Дія" добавили новую функцию для COVID-сертификатов

Скачать COVID-сертификат в формате PDF теперь можно и в приложении "Дія" Фото: diia.gov.ua

Он отметил, что раньше скачать PDF-версию сертификата можно было только на портале "Дія".

"Сделали это для вашего удобства, так как посещение центров массовой вакцинации, общение с пользователями показало, что многие все равно дополнительно скачивают сертификат с портала, делают скриншоты QR. Теперь в несколько кликов можете это сделать в приложении", – написал министр.