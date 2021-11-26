В Черкасской области пограничники обнаружили у своего коллеги поддельный COVID-сертификат

«Военнослужащий, находясь в командировке, с целью допуска к учебе предоставил в отдел здравоохранения учебного центра международное свидетельство о вакцинации/профилактике. Документ не отвечал установленным требованиям, содержал недостоверные и ложные сведения», – говорится в сообщении.

Отмечается, что инцидент произошел в сентябре этого года в главном центре подготовки личного состава Госпогранслужбы.

Правоохранители возбудили уголовное производство по ст. 358 Уголовного кодекса Украины (подлог и использование поддельных документов).

Пограничнику грозит штраф до 50 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан, или арест сроком до шести месяцев, или ограничение свободы сроком до двух лет.