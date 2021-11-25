ЕС планирует ввести в COVID-сертификаты обязательность третьей дозы и сократить срок их действия – Euractiv

Согласно предложению Еврокомиссии, срок действия сертификата будет истекать через девять месяцев после введения последней дозы вакцины от COVID-19.

Какое решение будет принято в отношении иностранцев, желающих посетить европейские страны, на данный момент неизвестно.

Еврокомиссар по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидес в интервью La Razon также сообщала, что правила пересечения границ Евросоюза будут изменены через несколько дней из-за ситуации с распространением коронавируса.

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делают вакциной Moderna (Spikevax).

Иммунизация против коронавируса в стране стартовала 24 февраля. По состоянию на 26 ноября в Украине первую дозу вакцины получили более 13 млн человек, две – более 10 млн.

С 21 июля начался пятый этап вакцинации, сейчас привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет.

11 октября консультативная группа Всемирной организации здравоохранения рекомендовала вводить третью дозу вакцины от коронавируса людям с ослабленной иммунной системой.

Главный санврач Украины Игорь Кузин заявлял 21 октября, что в Украине третью дозу вакцины могут рекомендовать вводить людям с ослабленным иммунитетом, а в 2022 году Минздрав планирует проводить ревакцинацию украинцев от коронавируса двумя дозами вакцины, если они завершили первый курс иммунизации в 2021 году.

25 октября Кузин сообщал, что Национальная техническая группа экспертов по вопросам иммунопрофилактики уже сформировала рекомендации по введению дополнительной дозы вакцины от коронавируса людям, у которых первые две дозы не смогли вызвать полноценный иммунный ответ. В то же время, по его словам, рекомендации о массовом введении бустерной дозы вакцины пока не приняты.

5 ноября министр здравоохранения Виктор Ляшко заявлял, что вопрос о бустерной дозе вакцины от коронавируса или ревакцинации двумя дозами в Украине будут рассматривать после того, как будет вакцинирована половина населения.