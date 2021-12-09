Непривитых от COVID-19 сотрудников "Укрпошти" и "Укрзалізниці" должны отстранить от работы – Кузин

Об этом во время брифинга, который транслировался в Facebook на странице Минздрава, рассказал заместитель министра здравоохранения – главный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

"В список включили соцработников, сотрудников государственных предприятий и сотрудников стратегических предприятий, в частности, речь идет про "Укрзалізницю" и "Укрпошту". Если указанные работники не имеют хотя бы одной прививки против COVID-19, они должны быть отстранены от работы", – сказал Кузин.

Минздрав 9 ноября расширил перечень профессий, для которых на период карантина обязательна вакцинация от коронавируса.

Перечень пополнили сотрудниками:

предприятий, учреждений и организаций, относящихся к сфере управления центральных органов исполнительной власти;

учреждений, оказывающих социальные услуги, учреждений социальной защиты детей, реабилитационных учреждений;

предприятий, учреждений и организаций, включенных в перечень объектов госсобственности, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства.

Работники указанных учреждений, которые не прививаются против COVID-19 в течение этого периода, будут отстранены от работы без сохранения заработной платы. Те из них, кто имеет абсолютные противопоказания к проведению прививок, не будут подлежать обязательной вакцинации.