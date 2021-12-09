Непривитых от COVID-19 сотрудников "Укрпошти" и "Укрзалізниці" должны отстранить от работы – Кузин

Об этом во время брифинга, который транслировался в Facebook на странице Минздрава, рассказал заместитель министра здравоохранения – главный санитарный врач Украины Игорь Кузин.
"В список включили соцработников, сотрудников государственных предприятий и сотрудников стратегических предприятий, в частности, речь идет про "Укрзалізницю" и "Укрпошту". Если указанные работники не имеют хотя бы одной прививки против COVID-19, они должны быть отстранены от работы", – сказал Кузин.
Минздрав 9 ноября расширил перечень профессий, для которых на период карантина обязательна вакцинация от коронавируса.
Перечень пополнили сотрудниками:
Работники указанных учреждений, которые не прививаются против COVID-19 в течение этого периода, будут отстранены от работы без сохранения заработной платы. Те из них, кто имеет абсолютные противопоказания к проведению прививок, не будут подлежать обязательной вакцинации.
В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также украинцев прививают вакциной Moderna (Spikevax).
Вакцинация в Украине стартовала 24 февраля. Сейчас привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет. Первую дозу получили 13,9 млн человек, полностью иммунизированы 12,1 млн украинцев.
22 сентября министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщал, что Минздрав предложил ввести обязательную вакцинацию от коронавирусной инфекции сотрудников учреждений образования, министерств и органов центральной власти, а также местных государственных администраций. Минздрав утвердил этот приказ 4 октября, его зарегистрировали в Минюсте 7 октября. Приказ вступил в силу через месяц со дня его опубликования – с 8 ноября.