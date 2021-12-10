Более 14 млн украинцев получили одну дозу вакцины против COVID-19

Первую дозу получили 57 253 человека, вторую – 100 475 человек.

С начала вакцинальной кампании привито 14 031 953 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 12 252 237 человек. В общей сложности сделали 26 284 188 прививок.

По данным специализированного сайта Минздрава, наибольшее количество прививок за 9 декабря сделали в Киеве – 15 062 прививки. За весь период вакцинальной кампании – также в Киеве – 3 245 367 прививок.

Меньше всего 9 декабря привилось жителей Черновицкой области – 2757. За весь период вакцинальной кампании – в Луганской области – 472 140 прививок.