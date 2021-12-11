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ОБЩЕСТВО

В Украине вакцинировали от COVID-19 уже более 14 млн человек

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Первую дозу вчера получили 55 798 украинцев
Первую дозу вчера получили 55 798 украинцев
Фото: ЕРА

За сутки 10 декабря в Украине сделали 168 359 прививок от коронавирусной инфекции, сообщила пресс-служба Минздрава в Facebook.

Первую дозу вчера получили 55 798 человек, вторую – 112 561. 

"С начала вакцинальной кампании привито 14 087 749 человек, из них получили первую дозу – 14 087 747 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы 12 364 798 человек. В общей сложности проведено 26 452 547 прививок", – говорится в сообщении министерства.

Согласно данным на сайте Минздрава, вчера делали прививки четырьмя препаратами: Comirnaty (91 739 доз), CoronaVac (61 577 доз), AstraZeneca (13 809 дози Spikevax (1234 дозы). 

https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/2018527311643697

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины против коронавируса от Oxford/AstraZeneca (CovishieldAstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также украинцев прививают вакциной Moderna (Spikevax), хоть она пока не зарегистрирована в стране.

По состоянию на 7 декабря на украинских складах находилось 9,5 млн доз вакцин.

Кампания по вакцинации в Украине стартовала 24 февраля. Сейчас привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Украина, вакцинация, Минздрав, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, коронавирус, прививки, AstraZeneca, Sinovac, Moderna, CoronaVac, Janssen
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