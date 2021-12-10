В Киевской школе экономики прогнозируют, что около 50% взрослого населения Украины получит минимум одну прививку от COVID-19 до конца года

"Мы ожидаем, что Украина покажет примерно 50% вакцинированных взрослых по крайней мере одной дозой [до конца года]. И, по нашим оценкам, она выполнит рекомендацию Всемирной организации здравоохранения, которая для каждой страны устанавливает такую цель – вакцинировать 40% взрослого населения до конца 2021 года. Украина выполнит эту рекомендацию ВОЗ и вакцинирует более 40% взрослого населения двумя дозами, то есть полным курсом прививок. Соответственно, по крайней мере одной дозой мы ожидаем [что будет привито] примерно 50%, полным курсом – не менее 40%", – сказал он.

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также украинцев прививают вакциной Moderna (Spikevax).

Вакцинация в Украине стартовала 24 февраля. Сейчас привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет.

По состоянию на 10 декабря в Украине минимум одну дозу вакцины получили 14 млн человек, а 12,25 млн получили две дозы и завершили иммунизацию. В Минздраве отметили, что минимум одну дозу получило 45,2% взрослого населения Украины, а 39,4% привито полностью.