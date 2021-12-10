Темпы вакцинации от COVID-19 в Украине немного проседают – эксперт Киевской школы экономики

В Украине привиться от коронавируса могут все желающие в возрасте от 12 лет Фото: EPA

"Сейчас темпы вакцинации немного проседают. Мы не говорим о катастрофическом проседании. Но действительно за последнюю неделю примерно на 20% упали темпы вакцинации. Это преимущественно из-за того, что сейчас начинают уменьшаться первые дозы по сравнению с периодом, когда регионы начали входить в "красный" уровень эпидемической опасности", – сказал он.

В то же время, по словам Ганниченко, сейчас темпы вакцинации выше, чем до вхождения ряда регионов в "красную" зону.

"Если сравнивать период, когда регионы начали входить в "красный" уровень эпидемической опасности, до того скачка в два раза по количеству прививок в сутки – сейчас показатели Украины продолжают быть примерно на 60% выше. Это неплохо. То есть на 60% темпы вакцинации еще остаются большими, чем до введения "красного" уровня. И это очень неплохо для Украины. Украина выдерживает довольно неплохие темпы по состоянию на сейчас", – заявил эксперт.