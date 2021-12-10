Медучреждение в Ужгороде, где анонимно прививали от COVID-19, лишили права проводить вакцинацию – Ляшко

"Каждая прививка внесена медработниками в электронную систему здравоохранения, потому что это предусматривают нормативно-правовые акты министерства. Но, к сожалению, есть учреждения здравоохранения, работники которых не читают алгоритмы министерства и не слышат предупреждений. Эти учреждения сознательно нарушают лицензионные условия ведения медицинской деятельности, поэтому будут наказаны. Вчера одно учреждение в Закарпатской области, которое придумало себе процесс анонимной вакцинации, было исключено мной из перечня учреждений здравоохранения, которые проводят вакцинацию против COVID-19", – сказал Ляшко.

Он сообщил, что в это учреждение теперь запрещено передавать вакцину, закупленную за средства госбюджета или доставленную в рамках глобального механизма COVAX.

"Дополнительно это учреждение будет тщательно проинспектировано лицензионной комиссией Министерства на предмет соблюдения лицензионных условий", - сказал министр.