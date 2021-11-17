В Ужгороде открыли пункт анонимной вакцинации от COVID-19

В Ужгороде можно вакцинироваться от COVID-19, не называя своего имени Фото: EPA

"Для вакцинации не нужно будет указывать личные данные (фамилию, имя, отчество, дату рождения, номер телефона). Чтобы можно было вести медицинскую документацию, необходимо будет придумать номер [телефона] или имя, подписать соглашение и отдать его медицинскому работнику, чтобы тот получил юридическое право ввести вакцину", – рассказал врач-инфекционист Виктор Петров.

По его словам, анонимный кабинет будет работать без записи, круглосуточно, и в нем есть все одобренные Минздравом Украины вакцины от COVID-19.

Инициатива по внедрению такого проекта принадлежит руководителю кафедры социальной работы Ужгородского национального университета Федору Шандру, как пишет Zaxid.net.

Профессор сообщил, что на Закарпатье, согласно социологическому исследованию, на руках у людей 4 тыс. фальшивых сертификатов о вакцинации от COVID-19.

Шандр считает, что у купивших фальшивый сертификат о вакцинации с открытием анонимного кабинета появился шанс спасти жизнь и здоровье.