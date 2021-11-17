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В Ужгороде открыли пункт анонимной вакцинации от COVID-19

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В Ужгороде можно вакцинироваться от COVID-19, не называя своего имени
В Ужгороде можно вакцинироваться от COVID-19, не называя своего имени
Фото: EPA

В Ужгороде начал работу анонимный кабинет вакцинации от COVID-19, в котором могут сделать прививки люди, внесенные в систему как вакцинированные, но не получившие ни одной дозы препарата. Об этом 17 ноября сообщает Суспільне.

"Для вакцинации не нужно будет указывать личные данные (фамилию, имя, отчество, дату рождения, номер телефона). Чтобы можно было вести медицинскую документацию, необходимо будет придумать номер [телефона] или имя, подписать соглашение и отдать его медицинскому работнику, чтобы тот получил юридическое право ввести вакцину", – рассказал врач-инфекционист Виктор Петров.

По его словам, анонимный кабинет будет работать без записи, круглосуточно, и в нем есть все одобренные Минздравом Украины вакцины от COVID-19.

Инициатива по внедрению такого проекта принадлежит руководителю кафедры социальной работы Ужгородского национального университета Федору Шандру, как пишет Zaxid.net

Профессор сообщил, что на Закарпатье, согласно социологическому исследованию, на руках у людей 4 тыс. фальшивых сертификатов о вакцинации от COVID-19.

Шандр считает, что у купивших фальшивый сертификат о вакцинации с открытием анонимного кабинета появился шанс спасти жизнь и здоровье.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине постепенно ухудшается эпидемическая ситуация, говорил 4 августа замминистра здравоохранения – главный санврач Украины Игорь Кузин. Летом в стране фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, позже показатель увеличился в разы. Четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, заявлял 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко.

По данным Минздрава, 96,5% умерших с 1 августа по 31 октября от осложнений COVID-19 не были привиты двумя дозами вакцины.

Полностью вакцинированы от коронавируса 9 млн украинцев.

Теги: Закарпатье, Ужгород, вакцинация, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, коронавирус
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