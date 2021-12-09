Сейчас в Украине находится 300 тыс. доз COVID-вакцины AstraZeneca. Контрактов на дозакупку препарата нет – Минздрав

Эту партию вакцины Украина получила 2 декабря в рамках гуманитарной помощи. Срок годности препаратов закончится 28 февраля 2022 года.

Вакцина развезена в региональные склады и используется для введения первой и второй дозы в пунктах прививки и центрах вакцинации. В Минздраве ожидают, что вакцина может быть использована в полном объеме.

Договоренностей о поставках вакцины AstraZeneca в рамках закупок за счет государственного бюджета на данный момент нет. Вместе с тем, в ведомстве подчеркнули, что в Украине достаточно вакцин против COVID-19.

В частности, министерство напомнило о контракте с компанией Pfizer на поставку вакцины от COVID-19 на 2022–2023 годы. В течение этого времени Украина будет получать по 25 млн доз вакцин ежегодно.