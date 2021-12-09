В декабре в Украине списали 125 тыс. доз COVID-вакцины AstraZeneca

"По состоянию на 1 декабря 2021 года осталось около 125 тыс. доз вакцины AstraZeneca со сроком годности до 30 ноября. Вакцины с истекшим сроком годности не используются для проведения вакцинации против COVID-19 и помещены на карантин", – говорится в сообщении.

В Минздраве подчеркнули, что точное количество помещенных на карантин вакцин из-за возможности разлива (например, из флакона использовали девять из 10 доз) будет известно после окончания учета препаратов в регионах.

Также в ведомстве сообщили, что по состоянию на 1 ноября в Украине оставалось 408 216 доз вакцины AstraZeneca со сроком годности до 31 октября. Их изъяли из пунктов и центров вакцинации для утилизации. Ранее сообщалось, что таких изъятых доз было 500 тыс.