В декабре в Украине списали 125 тыс. доз COVID-вакцины AstraZeneca

"По состоянию на 1 декабря 2021 года осталось около 125 тыс. доз вакцины AstraZeneca со сроком годности до 30 ноября. Вакцины с истекшим сроком годности не используются для проведения вакцинации против COVID-19 и помещены на карантин", – говорится в сообщении.
В Минздраве подчеркнули, что точное количество помещенных на карантин вакцин из-за возможности разлива (например, из флакона использовали девять из 10 доз) будет известно после окончания учета препаратов в регионах.
Также в ведомстве сообщили, что по состоянию на 1 ноября в Украине оставалось 408 216 доз вакцины AstraZeneca со сроком годности до 31 октября. Их изъяли из пунктов и центров вакцинации для утилизации. Ранее сообщалось, что таких изъятых доз было 500 тыс.
В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делают вакциной Moderna (Spikevax).
Иммунизация против коронавируса в стране стартовала 24 февраля. По состоянию на 9 декабря в Украине первую дозу вакцины получили почти 14 млн человек, две – более 12 млн.
С 21 июля начался пятый этап вакцинации, сейчас привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет.