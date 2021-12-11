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Всемирный банк предоставит Украине $150 млн для вакцинации от COVID-19

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Вакцинация в Украине началась 24 февраля
Вакцинация в Украине началась 24 февраля
Фото: EPA

Всемирный банк предоставит Украине $150 млн на закупку вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19, а также на борьбу с эпидемией. Такое решение Совет исполнительных директоров Всемирного банка принял 10 декабря, сообщила пресс-служба организации.

"$120 млн дополнительного финансирования помогут правительству Украины закупить 16,5 млн доз вакцин, которых достаточно для вакцинации около 20% населения. Эта закупка также позволит 10 млн человек из приоритетных групп населения получить полную вакцинацию от COVID-19", – говорится в сообщении.

Еще $30 млн направят на финансирование других аспектов кампании по вакцинации: информационные технологии, коммуникация с общественностью, а также закупка оборудования для обеспечения холодовой цепи и управления отходами.

"Новое дополнительное финансирование поможет Украине и дальше усиливать меры по противодействию COVID-19 и ускорить вакцинацию. Уровень вакцинации в Украине все еще является одним из самых низких в Европе. Поэтому такие высокие потери человеческих жизней, равно как и экономические потери, особенно с появлением новых вариантов вируса. Чрезвычайно важным остается наращивание объемов закупки вакцин и увеличение темпов вакцинации населения вместе с мерами лучшего выявления заболеваемости и повышения осведомленности людей, которые затрудняются определиться с необходимостью вакцинации", – заявил региональный директор Всемирного банка по делам стран Восточной Европы Аруп Банерджи.

В пресс-службе напомнили, что ранее Всемирный банк предоставил Украине $155 млн в рамках двух проектов по реагированию на эпидемию COVID-19.

"С момента присоединения Украины к Всемирному банку в 1992 году Украина получила более $14 млрд на реализацию около 80 проектов и программ", – добавили во Всемирном банке.

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины против коронавируса от Oxford/AstraZeneca (CovishieldAstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также украинцев прививают вакциной Moderna (Spikevax), хоть она пока не зарегистрирована в стране.

По состоянию на 7 декабря на украинских складах находилось 9,5 млн доз вакцин.

Кампания по вакцинации в Украине стартовала 24 февраля. Сейчас привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет.

По состоянию на 11 декабря в Украине минимум одну дозу вакцины получили более 14 млн человек, 12,4 млн получили две дозы и завершили иммунизацию. 

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Всемирный банк, вакцинация, финансовая помощь, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, коронавирус, прививки
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