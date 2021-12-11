Всемирный банк предоставит Украине $150 млн для вакцинации от COVID-19

"$120 млн дополнительного финансирования помогут правительству Украины закупить 16,5 млн доз вакцин, которых достаточно для вакцинации около 20% населения. Эта закупка также позволит 10 млн человек из приоритетных групп населения получить полную вакцинацию от COVID-19", – говорится в сообщении.

Еще $30 млн направят на финансирование других аспектов кампании по вакцинации: информационные технологии, коммуникация с общественностью, а также закупка оборудования для обеспечения холодовой цепи и управления отходами.

"Новое дополнительное финансирование поможет Украине и дальше усиливать меры по противодействию COVID-19 и ускорить вакцинацию. Уровень вакцинации в Украине все еще является одним из самых низких в Европе. Поэтому такие высокие потери человеческих жизней, равно как и экономические потери, особенно с появлением новых вариантов вируса. Чрезвычайно важным остается наращивание объемов закупки вакцин и увеличение темпов вакцинации населения вместе с мерами лучшего выявления заболеваемости и повышения осведомленности людей, которые затрудняются определиться с необходимостью вакцинации", – заявил региональный директор Всемирного банка по делам стран Восточной Европы Аруп Банерджи.

В пресс-службе напомнили, что ранее Всемирный банк предоставил Украине $155 млн в рамках двух проектов по реагированию на эпидемию COVID-19.

"С момента присоединения Украины к Всемирному банку в 1992 году Украина получила более $14 млрд на реализацию около 80 проектов и программ", – добавили во Всемирном банке.