В ФРГ впервые одобрили обязательную вакцинацию от COVID-19 для ряда профессий

Поправки к закону об эпидзащите проголосовали в Бундестаге ФРГ Фото: EPA

Законопроект, в частности, впервые предусматривает обязательную вакцинацию против коронавируса – для медработников и сотрудников домов престарелых, сообщили Spiegel и "Немецкая волна".

Кроме того, принятые поправки расширяют полномочия земельных властей при принятии мер борьбы с COVID-19. Так, они позволяют федеральным землям закрывать клубы, дискотеки и рестораны, а также отменять спортивные и развлекательные мероприятия.

Согласно тексту законопроекта, делать прививки временно разрешается у ветеринаров, стоматологов и аптекарей.

Таким образом Бундестаг и Бундесрат одобрили договоренности, достигнутые 2 декабря в ходе заседания федеральных и земельных властей, посвященного борьбе с COVID-19.

Отмечается, что для окончательного принятия поправок необходима подпись федерального президента.