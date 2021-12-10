В ФРГ впервые одобрили обязательную вакцинацию от COVID-19 для ряда профессий

Законопроект, в частности, впервые предусматривает обязательную вакцинацию против коронавируса – для медработников и сотрудников домов престарелых, сообщили Spiegel и "Немецкая волна".
Кроме того, принятые поправки расширяют полномочия земельных властей при принятии мер борьбы с COVID-19. Так, они позволяют федеральным землям закрывать клубы, дискотеки и рестораны, а также отменять спортивные и развлекательные мероприятия.
Согласно тексту законопроекта, делать прививки временно разрешается у ветеринаров, стоматологов и аптекарей.
Таким образом Бундестаг и Бундесрат одобрили договоренности, достигнутые 2 декабря в ходе заседания федеральных и земельных властей, посвященного борьбе с COVID-19.
Отмечается, что для окончательного принятия поправок необходима подпись федерального президента.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
Согласно информации ВОЗ, в ФРГ обнаружили более 6,42 млн случаев COVID-19, умерло почти 105 тыс. пациентов с коронавирусной инфекцией.
По данным федерального министерства здравоохранения, в Германии вакцинируют против коронавируса препаратами от Pfizer/BioNTech, AstraZeneca, Moderna и Johnson & Johnson.
С середины августа в ФРГ начали прививать третьей дозой вакцины против коронавируса.
По данным минздрава Германии на 10 декабря, в ФРГ полностью привиты около 57,7 млн человек (69,4% от общей численности населения), повторную вакцинацию прошли 17,7 млн человек (21,3%).