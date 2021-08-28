В Германии от COVID-19 полностью вакцинированы более 60% граждан

Самый высокий показатель иммунизации от COVID-19 среди 16 федеральных земель ФРГ – в Бремене Фото: EPA

Wichtiger Meilenstein: Mehr als 60% (50 Mio) der Bürgerinnen und Bürger haben den vollen Impfschutz. Knapp 65 % (54 Mio) sind mindestens einmal geimpft. Jede einzelne Impfung hilft, dass wir gemeinsam gut durch Herbst und Winter kommen! — Jens Spahn (@jensspahn) August 28, 2021

По данным минздрава Германии, самый высокий показатель иммунизации среди 16 федеральных земель – в Бремене (70,2%), самый низкий – в Саксонии (51,4%).

В то же время в Германии снова вырос недельный показатель заражения коронавирусом, на 28 августа он составил 72,1 случая на 100 тыс. населения (неделю назад он составлял 51,6 случая на 100 тыс. населения), отмечает "Німецька хвиля".

Согласно информации минздрава, 27 августа в ФРГ обнаружили 10 303 новых случая COVID-19.