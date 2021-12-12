Радуцкий рассказал, когда в Украине можно будет получить бустерную дозу вакцины от коронавируса

По его словам, Минздрав заключил контракты на поставки бустерных доз вакцины на 2022-й и 2023 год.

"Уже по 25 млн доз у нас законтрактовано. Это контракты как раз под бустерные дозы. У нас Минздрав рассматривает вопросы бустерной дозы где-то с середины января", – сообщил Радуцкий.

Он допустил, что вакцинироваться от коронавируса, как от гриппа, будет необходимо каждый год.

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко говорил, что бустерную вакцинацию запустят в Украине тогда, когда как минимум 60% украинцев будут привиты первой дозой или 50% – двумя дозами.